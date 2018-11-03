Кременчук обіграв Донбас у чемпіонаті УХЛ, Білий Барс здолав Динамо

Відбулися два матчі регулярної першості.

В суботу відбулися два матчі регулярного чемпіонату УХЛ.

Хокейний клуб «Кременчук» обіграв «Донбас», а "Білий Барс" здобув вольову перемогу над МХК "Динамо".

У зустрічі срібного призера та чемпіона минулого сезону рахунок у поєдинку на 14-й хвилині відкрив Володимир Чердак - 1:0 на користь "Донбасу", проте вже до кінця першого періоду "Кременчук" не просто відігрався, але і повів у рахунку. Голами відзначилися Богдан Поліщук і Данило Фурса. Остаточний рахунок на табло встановив Вадим Хришпенц, який закинув третю шайбу у ворота Богдана Дяченка. Перемога - 3:1 - стала другою для «Кременчука» над «Донбасом» у поточному сезоні.

«Кременчук» — «Донбас» 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

Шайби: 0:1 Чердак (Лялька, Коренчук), 13:44; 1:1 Поліщук, 16:12; 2:1 Фурса (Ципнятов, Кисельов), 17:20; 3:1 Хришпенц (Красильников), 22:49.

У Білій Церкві в матчі з "Білим Барсом" динамівці Харкова сходу почали пресингувати суперника і вже через чотири хвилини після початку зустрічі це дало свої плоди – харків'яни двічі прошили Кирила Кучера, заволодівши, здавалося б, досить комфортною перевагою. Але «Білому Барсу» такі розклади виявилися не до душі, і буквально за 3 хвилини господарі зустрічі не просто зробили камбек, але ще й вийшли вперед, таким чином забезпечивши собі перемогу вже в першому періоді.

Другий і третій періоди закінчилися без закинутих шайб. Підсумок - 3:2 на користь білоцерківців.

«Білий Барс» – МХК «Динамо» 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 Гончаров (Максименко - більш.), 3:51; 0:2 Ромащенко (Олійник, Дегтярьов), 8:31; 1:2 Арабов (Таран, Тимченко - більш.), 9:11; 2:2 Бородай, 9:27; 3:2 Арабов (Тименко, Печерських), 10:40.