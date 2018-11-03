Ванкувер у надрезультативному матчі обіграв Колорадо в чемпіонаті НХЛ

"Арізона" здолала "Кароліну".

Напередодні відбулися два поєдинки регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт змагань. «Арізона Койотс» – «Кароліна Харрікейнз» – 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0) Шайби: 1:0 Річардсон (Голігоскі), 13:07, ГБ, 2:0 Перліні (Екман-Ларссон, Голігоскі), 15:57, ГБ, 3:0 Казінс (Голігоскі, Строум), 16:52, 3:1 Мартинук (Валльмарк, Фолк), 30:34, 3:2 Свєчніков (ван Рімсдайк, Слевін), 53:42, 3:3 Дж.Стаал (Вільямс, Макгінн), 54:22, 4:3 Грабнер (Келлер), 61:17. Воротарі: Раанта – Мразек «Ванкувер Кенакс» – «Колорадо Евеланш» – 7:6 ОТ (1:0, 3:4, 2:2, 1:0) Шайби: 1:0 Босер (Петтерссон), 00:58, 1:1 Дріс (Уілсон, Керфут), 21:38, 2:1 Босер (Голдобін, Петтерссон), 25:18, 2:2 Коул (Рантанен, Маккіннон), 26:08, 3:2 Ерікссон (Гонс, Гадбренсон), 28:47, 3:3 Маккіннон (Беррі, Рантанен), 30:32, 3:4 Керфут (Уілсон, Жирар), 32:36, 4:4 Петтерссон (Стечер, Руссель), 37:33, 4:5 Задоров (Бурк), 41:30, 5:5 Гранлунд (Хаттон, Голдобін), 50:02, ГБ, 5:6 Маккіннон (Рантанен, Ландескуг), 58:23, ГБ, 6:6 Петтерссон (Босер, Хорват), 59:24, ГБ, 7:6 Пуліо (Босер, Петтерссон), 64:38, ГБ. Воротарі: Маркстрем – Грубауер «Вінніпег» – «Флорида» 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – Елерс (Уілер) – 08:53, 1:1 – Дадонов (Яндл, Трочек – біл.) – 14:29, 2:1 – Лайне (Уілер, Бафлін – біл.) – 17:16, 2:2 – Хоффман (Матесон, Бьюгстад – біл.) – 24:59, 2:3 – Яндл (Юбердо, Дадонов – біл.) – 39:34, 2:4 – Ватрано (Юбердо) – 52:15. Вратари: Хеллебайк – Луонго.

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