Кременчук обіграв Білий Барс і повернувся на перше місце в УХЛ

Поєдинок у Білій Церкві завершився з рахунком 1:3.

ХК «Кременчук» здобув непросту гостьову перемогу над білоцерківським «Білим Барсом» і повернувся на перше місце в турнірній таблиці УХЛ. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У бойовому першому періоді «Барси», пропустивши першими, відігралися вже через хвилину. На перерву суперники пішли з нічийним результатом.

А ось у другому і третьому періодах «Кременчук» дотиснув суперника, закинувши по шайбі в кожному з ігрових відрізків.

Нападник «городян» Іван Савченко в цій грі відзначився дублем, а інший форвард гостей Олексій Ворона набрав відразу три очки, взявши участь у кожній з гольових атак «Кременчука».

Вже в суботу кременчужани на своєму льоду зіграють з донецьким «Донбасом», а «Білий Барс» – також вдома – поміряється силами з харківським «Динамо».

УХЛ. Регулярний чемпіонат.

«Білий Барс» – «Кременчук» 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – Савченко (Бєльський, Ворона) – 15:53, 1:1 – Арабов (Ружников, Логач) – 16:50, 1:2 – Севрюгин (Гриценко, Ворона – біл. 5 3) – 26:50, 1:3 – Савченко (Гриценко, Ворона) – 52:39.

Воротарі: Кучер – Бояршинов.