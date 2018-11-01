Ванкувер обіграв Чикаго в регулярному чемпіонаті НХЛ

Відбувся один матч турніру.

У регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбувся один матч. "Ванкувер" переміг "Чикаго", видавши вирішальний відрізок в третьому періоді гри. Ванкувер – Чикаго– 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Шайби: 0:1 – 6 Саад (Анісімов, Куніц), 1:1 – 15 Віртанен, 1:2 – 21 Тейвс (Джонсон, Густафссон), 2:2 – 32 Віртанен (Гадбренсон, Гранлунд), 3:2 – 49 Гонс, 4:2 – 56 Руссель (Бьєга, Гонс).

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