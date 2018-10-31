Херсонський Дніпро обіграв Донбас у центральному матчі туру УХЛ, Динамо виграло у Вовків

Відбулися два поєдинки 14-го туру.

У середу відбулися два матчі Української хокейної ліги. У центральному матчі 14-го туру в Херсоні місцевий "Дніпро" переграв чемпіона країни "Донбас", а МХК «Динамо» у напруженому поєдинку вдома у Харкові обіграв «Крижаних Вовків».

Матч у Херсоні видався напруженим та видовищним, як і годиться протистоянню лідерів, повідомляє офіційний сайт УХЛ. Видно, що обидві команди були готові до останнього битися на кожному сантиметрі майданчика і на характері відвойовувати свої три очки.

Варто відзначити гру обох воротарів, які надійно обороняли свої ворота і впевнено рятували свої команди від пропущених шайб. Саме тому аж до 34-ї хвилини зустрічі на табло трималися нулі. Рахунок було відкрито лише на екваторі поєдинку, коли капітан «Дніпра» Микола Коляда прямо-таки "заштовхав" шайбу у ворота Богдана Дяченка, не залишивши тому шансу на порятунок.

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Третя двадцятихвилинка стала найрезультативнішим відрізком зустрічі – херсонцям вдалося ще двічі прошити Богдана Дьяченка та заволодіти комфортним відривом у рахунку, завдяки точним кидкам Олександра Найдьонова та Романа Мацейка. А команда Сергія Вітера, в свою чергу, почала відповідати голами тільки під кінець матчу – двічі Олега Петрова прошив Олександр Костіков. Але цього не вистачило «Донбасу», щоб зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм.

Таким чином «Дніпро» втретє в сезоні обіграв чинного чемпіона України і принаймні до завтра займає перше місце у турнірній таблиці з 36 набраними очками.

«Дніпро» – «Донбас» 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 1:0 Коляда (Янішевський, Макарицький), 34:33; 2:0 Найдьонов (Макарицький), 47:39; 3:0 Мацейко (Найдьонов), 51:33; 1:3 Костіков (Лялька, Захаров), 53:26; 2:3 Костіков (Кирющенков, Луговий - 6-й польовий), 59:47.

У Харкові активніше гру розпочали динамівці, проте рахунок відкрили «Крижані Вовки»: наприкінці першого періоду п'яту шайбу в сезоні закинув Микола Дворник.

Вже на 24-й хвилині рахунок на табло став рівним після точного кидка Дмитра Халіна, якому асистував Іван Шматько. Той же Халін вивів МХК «Динамо» вперед на початку третього періоду. Незважаючи на масовану навалу на ворота Тимура Мамедова в кінці матчу, «Крижані Вовки» вперше в сезоні поступилися МХК «Динамо» в основний час.

Таким чином, МХК «Динамо» збільшив відрив від найближчого переслідувача в особі «Білого Барса» до 4 очок.

МХК «Динамо» - «Крижані Вовки» 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

Шайби: 0:1 Н. Дворник (Бурнатов, Мікульчик), 17:05. 1:1 Халін (Шматько), 24:44. 2:1 Халін, 45:25.