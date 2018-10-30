Калгарі обіграв Торонто, Міннесота поступилася Ванкуверу в НХЛ

Відбулися дві гри в рамках турніру.

Напередодні відбулися дві гри чемпіонату НХЛ. "Ванкувер" вдома обіграв "Міннесоту", а "Торонто" поступився в рідних стінах "Калгарі", повідомляє офіційний сайт турніру. Торонто – Калгарі– 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Шайби: 0:1 – 45 Монахан (Джиордано, Ліндхольм), 0:2 – 46 Ліндхольм (Монахан, Годро), 1:2 – 56 Кадрі (Райллі, Марнер), 1:3 – 59 Фролік. Ванкувер – Міннесота– 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Шайби: 0:1 – 7 Грінуей (Койл, Сперджен), 1:1 – 7 Гранлунд (Хорват), 2:1 – 25 Віртанен (Бьега), 3:1 – 26 Петтерссон (Голдобін, Дель Зотто), 3:2 – 34 Сутер (Цукер, Гранлунд), 4:2 – 46 Петтерссон (Босер), 5:2 – 59 Хаттон (Руссель).

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