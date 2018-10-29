Вегас виграв у Оттави в овертаймі, Лос-Анджелес переміг Рейнджерс в НХЛ

"Чикаго" вдома поступився "Едмонтону".

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Лос-Анджелес – Рейнджерс– 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) Шайби: 0:1 – 11 Намесников (Бучневич), 0:2 – 27 Деанджело (Хауден, Намесников), 1:2 – 31 Браун (Дауті, Ковальчук), 2:2 – 33 Ковальчук (Копітар, Дауті), 3:2 – 50 Льюїс (Ковальчук, Кемпе), 3:3 – 55 Спунер (Шей, Деанджело), 4:3 – 59 Мартінес Кароліна – Айлендерс– 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Шайби: 0:1 – 3 (Ледді, Бейлі), 1:1 – 21 Терявяйнен (ван Римсдайк, Ахо), 1:2 – 34 Пулок (Бейлі, Лі) Детройт – Даллас– 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) Шайби: 0:1 – 11 Сміт (Лінделль, Клінгберг), 1:1 – 24 Манта (Грін, Нюквист), 2:1 – 44 Бертуцци (Гленденінг, Крунвалль), 3:1 – 49 Ерікссон (Ванек, Ларкін), 3:2 – 59 Факсу (Сегін, Клінгберг), 4:2 – 59 Абделькадер (Ларкін, Дейлі) Чикаго – Едмонтон – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 11 Сібрук (Кіт, Кейн), 1:1 – 18 Кессіан (Хайра, Нерс), 1:2 – 60 Макдевід (Драйзайтль) Анахайм – Сан-Хосе – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 2 Кутюр (Гертл, Бернс), 1:1 – 4 Менсон (Хенрік, Гецлаф), 1:2 – 22 Шартьє (Майєр, Гертл), 1:3 – 24 Майєр (Карлссон, Кутюр), 2:3 – 36 Оберг (Гецлаф, Велінскі), 3:3 – 48 Оберг, 3:4 – 62 Майєр (Донський) Вегас – Оттава – 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 3 Дюшен (Сісі, Дзингел), 0:2 – 28 Райан (Стоун, Шабо), 1:2 – 35 (Хаула), 2:2 – 38 Рівс (Хаула, Міллер), 2:3 – 47 Дзингел (Шабо, Уайдман), 3:3 – 48 (Холден), 4:3 – 62 Маршессо

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