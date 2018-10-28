Кременчук закинув у ворота Крижаних Вовків 10 шайб у матчі УХЛ

Перемога дозволила "Кременчуку" завершити 13-й тур на першому місці.

У неділю в Українській хокейній лізі відбувся один поєдинок. "Кременчук" на виїзді обіграв "Білий Барс" з рахунком 10:2. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Вже в першому періоді гості здобули перевагу у три шайби. На голи Кисельова, Ципнятова і дубль Фурси "Вовки" відповіли лише влучним попаданням Мікульчика.

У другому і третьому періодах ситуація не змінилася. У підсумку господарі пропустили 10 шайб, забивши лише дві. Перемога дозволила "Кременчуку" завершити 13-й тур на першому місці — у кременчужан 33 очки. А ось "Крижані Вовки" замикають турнірну таблицю, пропустивши в 13 матчах 78 шайб.

Крижані Вовки — Кременчук 2:10 (1:4, 1:4, 0:2)

Шайби: 0:1 Кисельов (Зайцев), 1:52; 0:2 Фурса (Зайцев, Кисельов), 4:34; 1:2 Мікульчик, 5:14; 1:3 Фурса (Кришпенц — менш.), 10:56; 1:4 Ципнятов (Горлушко, Муртищев), 19:34; 1:5 Гриценко (Савченко, Ворона), 21:52; 1:6 Горлушко (Муртищев — більш.), 29:33; 1:7 Савченко (Толстушко, Кривошапкін), 31:34; 2:7 Боронило (Черемнов, Дворник — більш.), 33:28; 2:8 Єфімочкін (Муртищев), 38:26; 2:9 Фурса (Зайцев, Кисельов), 42:18; 2:10 Кривошапкін (Поліщук), 52:53.