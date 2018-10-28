Вашингтон за буллітами обіграв Калгарі в чемпіонаті НХЛ

"Коламбус" в овертаймі здолав "Баффало".

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. Нью-Джерсі – Флорида– 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) Шайби: 1:0 – 19 Палмієрі (Хішир, Сиверсон), 2:0 – 23 Хол (Хішир, Палмієрі), 3:0 – 33 Колман (Зейджак, Мюллер), 3:1 – 55 Метісон (Юбердо), 3:2 – 59 Хоффман (Дадонов, Йєндл) Філадельфія – Айлендерс– 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) Шайби: 0:1 – 11 Комаров (Бойчак, Пелек), 0:2 – 13 Бовільє (Барзел, Еберле), 0:3 – 24 Нелсон (Лі, Бейлі), 1:3 – 26 Лехтеря, 1:4 – 48 Пелек (Лі), 1:5 – 48 Нелсон (Лі), 1:6 – 51 (Бейлі, Барзел) Нешвілл – Едмонтон– 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) Шайби: 0:1 – 11 Каджула (Рідер, Нерс), 0:2 – 24 Драйзайтль (Лучич, Макдевід), 1:2 – 38 Форсберг (Суббан, Джохансен), 1:3 – 38 Макдевід (Нюджент-Хопкінс), 1:4 – 44 Драйзайтль (Клефбом, Рідер), 2:4 – 44 Форсберг (Арвідссон, Джохансен), 3:4 – 55 Форсберг (Суббан, Джохансен), 3:5 – 58 Каджула Калгарі – Вашингтон – 3:4 Б (2:2, 0:1, 1:0, 0:0) Шайби: 0:1 – 9 Врана (Кузнєцов), 1:1 – 14 Хемонік (Годро, Монахан), 1:2 – 14 Оші (Кузнєцов, Овечкін), 2:2 – 16 Ліндхольм (Джиордано, Годро), 2:3 – 37 Нісканен (Яшкін, Конноллі), 3:3 – 58 Ткачак (Джиордано, Андерссон) Бостон – Монреаль– 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 9 Галлахер (Улле, Пеку), 0:2 – 10 Домі (Лехконен, Друен), 0:3 – 59 Джорді Бенн (Лехконен) Торонто – Вінніпег– 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) Шайби: 0:1 – 9 Коннор (Бафлін, Уілер), 0:2 – 31 Шайфлі, 1:2 – 46 Кадрі (Марнер, Хейнсі), 2:2 – 56 Гардінер (Марнер), 3:2 – 57 Капанен (Хайман, Таварес) Коламбус – Баффало – 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0) Шайби: 0:1 – 1 Окпосо (Нельсон, Томпсон), 1:1 – 8 Дюбуа (Панарін), 1:2 – 14 Скіннер (Айкел, Маккейб), 2:2 – 21 Панарін (Еткінсон, Дюбуа), 3:2 – 36 Еткінсон (Веренскі, Неш), 4:2 – 37 Еткінсон (Харрінгтон, Фоліньо), 4:3 – 42 Помінвілл (Маккейб, Айкел), 4:4 – 44 Миттлстадт (Скіннер, Помінвілл), 5:4 – 60 Панарін (Дюбуа) Сент-Луїс – Чикаго– 7:3 (2:2, 2:1, 3:0) Шайби: 1:0 – 1 О'Райллі (Парайко, Сенфорд), 1:1 – 3 Кейн (Саад, Анісімов), 2:1 – 5 Сенфорд (О'Райллі, Перон), 2:2 – 18 Анісімов (Кейн), 3:2 – 21 Тарасенко (О'Райллі, Данн), 4:2 – 25 Бозак (Сенфорд, Сундквист), 4:3 – 36 Кейн (Йокихарью, Анісімов), 5:3 – 55 Тарасенко (Шварц, Пьєтранжело), 6:3 – 58 Пьєтранжело (Шенн, Баумістер), 7:3 – 59 Стеен (Пьєтранжело, Шенн) Міннесота – Колорадо– 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Шайби: 0:1 – 5 Барберіо (Каменєв), 1:1 – 27 Гранлунд (Е.Стаал, Нідеррайтер), 2:1 – 50 Е.Стаал (Цукер, Гранлунд), 3:1 – 57 Брудін (Фер, Сперджен), 3:2 – 59 Ландескуг (Беррі, Рантанен) Аризона – Тампа-Бей– 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 6 Оестерле (Хіностроза, Річардсон), 2:0 – 8 Келлер (Гальченюк, Демерс), 3:0 – 12 Степан (Голігоскі, Перліні), 4:0 – 28 Хіностроза (Раанта, Голігоскі), 5:0 – 31 Грабнер (Річардсон), 6:0 – 48 Грабнер, 6:1 – 49 Ерні (Гурде, Джонсон), 7:1 – 52 Панік Ванкувер – Піттсбург– 0:5 (0:0, 0:2, 0:3) Шайби: 0:1 – 25 Кессел (Малкін, Мяяття), 0:2 – 36 Кросбі (Генцел, Симон), 0:3 – 54 Малкін (Спронг), 0:4 – 55 Малкін (Хагелін, Кессел), 0:5 – 57 Кросбі (Генцел, Олексяк)

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