Донбас всуху обіграв Білий Барс у матчі УХЛ

Дублем відзначився Віталій Лялька.

У Дружківці матчем між «Донбасом» і «Білим Барсом» продовжився 13-й тур чемпіонату Української хокейної ліги.

Матч завершився з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перший період команди почали більш-менш однаково, проте вже до середини першого періоду донеччанам вдалося нав'язати свою гру і двічі відзначитися у воротах Олександра Качули – обидві шайби на свій рахунок записав кращий бомбардир поточного розіграшу УХЛ Віталій Лялька. Це дозволило донецькій команді не просто заволодіти комфортним ігровим, але і більше моральним перевагою.

У другому періоді чинний чемпіон України тільки нарощував свій пресинг і зміг ще двічі прошити голкіпера білоцерківців, а команда Костянтина Буценка лише кілька разів "огризнулася" у відповідь, але закинутими шайбами відзначиться так і не змогла.

Третю двадцятихвилинку команди зіграли на рівних – «барси» несамовито летіли вперед, намагаючись відігратися, а «Донбас» впевнено стримував всі випади супротивника. Таким чином донеччани заробили важливі три очки, а голкіпер Богдан Дяченко оформив перший у поточному розіграші Української хокейної ліги.

Нагадаємо, що завтра, 28 жовтня, о 12:45 13-й тур Української хокейної ліги закриють «Крижані Вовки» і «Кременчуг».

Раніше сьогодні в Харкові «Дніпро» впевнено обіграв МХК «Динамо».

«Донбас» – «Білий Барс» 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0 Лялька (Захаров), 08:48; 2:0 Лялька (Захаров, Смирнов - більш.), 11:19; 3:0 Денискін (Костіков), 28:13; 4:0 Мостовий (Горище), 11:34;