Дніпро обіграв МХК Динамо в гостьовому матчі УХЛ в Харкові

Три шайби херсонці закинули у другому періоді.

У Харкові відбувся матч 13-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між МХК «Динамо» і «Дніпром». Раніше херсонці двічі перегравали "динамівців": 3:1 і 4:1 відповідно.

Сьогоднішній матч завершився з рахунком 2:5, повідомляє офіційний сайт турніру.

Вже на 12-й хвилині матчу Олексій Янішевський "розмочив" голкіпера МХК «Динамо» Тимура Мамедова. Незважаючи на низку вилучень херсонців у другому періоді, саме «Дніпро» зміг збільшити розрив у рахунку – спочатку Сергій Афанасьєв реалізував більшість, а потім по шайбі забпросили Микола Коляда і Андрій Жвачкін.

На старті третього періоду одну шайбу МХК «Динамо» відіграв зусиллями Микити Олійника. Продовжуючи тиснути на ворота «Дніпра», харків'яни заробили два видалення поспіль – і капітан херсонської команди Микола Коляда реалізував подвійну чисельну перевагу. "Динамівці" змогли закинути у ворота Олега Петрова ще одну шайбу – відзначився Ігор Худяков, і ця шайба стала останньою в матчі.

Таким чином, «Дніпро» оформив десяту перемогу в сезоні в основний час, і як мінімум до завтрашнього дня відірвався від «Кременчука» на 3 очки.

МХК «Динамо» - «Дніпро» 2:5 (0:1; 0:3; 2:1)

Шайби: 0:1 Янішевський (Золотухін), 11:14. 0:2 Афанасьєв (Золотухін, Пугачов - більш.), 22:34. 0:3 Коляда (Янішевський), 26:18. 0:4 Жвачкін (Золотухін), 39:50. 1:4-Олійник (Ромащенко, Жовнір), 43:26. 1:5 Коляда (Бондаренко, Мацейко - подвійний. більшіс.), 52:04. 2:5 Худяков (Кобіков, Матвієнко), 52:57.