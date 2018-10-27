Тампа вперше обіграла "Вегас" в матчі Національної хокейної ліги

Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь "Лайтнінг"

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Тампа-Бей Лайтнінг" вперше в історії обіграла "Вегас Голден Найтс" і продовжила серію без поразок в основний час до семи матчів у новому сезоні, утримавши здобуту в першій половині зустрічі перевага.

До першої перерви "Тампа" вела з рахунком 2:1 завдяки голам Тайлера Джонсона і Брэйдена Пойнта, а на початку другого гол забив Джей-Ті Міллер. У третьому періоді "Голден Найтс" (4-5-1) перекидали суперника з рахунком 13-1, але Андрій Василевський пропустив лише одну шайбу, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Треба віддати "Вегасу" належне, вони пристойно на нас напосілися, але наш воротар був на місці, - сказав тренер "Лайтнінг" Джон Купер. - Це велика перемога на складному виїзді. Він не просто так був номінований на "Везіна Трофі" в минулому році. Коли ми дозволяємо супернику прориви, він завжди стоїть горою".

Стартовий відрізок у дев'ять матчів є повторенням рекорду в історії "Лайтнінг" (2003-04, 2017-18). Для "Дніпра" ця перемога над "Вегасом" стала першою - у минулому сезоні "Голден Найтс" виграли всі особисті матчі.

У складі "Вегаса", який зазнав першої поразки в основний час за п'ять матчів, забивали Ши Теодор та Вільям Карлссон.

"Вегас" на п'ятій хвилині першого періоду втратив Макса Пачиоретті, який отримав травму після силового прийому Брейдона Коберна. "Лайтнінг" на четвертій хвилині другого періоду втратили захисника Віктора Хедмана, силовий прийом на якому провів форвард Райан Рівз. Купер не думає, що травма Хедмана буде довгостроковою, але, швидше за все, проти "Арізони" у суботу він не зіграє.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

26 жовтня.

Вегас – Тампа-Бей– 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 3 Джонсон, 1:1 – 5 Теодор (Карпентер), 1:2 – 16 Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 1:3 – 24 Міллер (Сергачев, Киллорн), 2:3 – 41 Карлссон (Так)

Детройт – Вінніпег– 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 15 Атанасиу (Нільсен, Чоловски), 1:1 – 36 Коннор (Шайфли, Уілер), 1:2 – 53 Бафлин (Танев, Чьяро)

Кароліна – Сан-Хосе– 4:3 (0:2, 3:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 6 Суомела (Бернс, Кейн), 0:2 – 8 Майєр (Карлссон, Бернс), 1:2 – 21 Хемілтон (Терявяйнен, Ферланд), 1:3 – 25 Гертл (Лабанк, Кутюр), 2:3 – 30 Макгинн, 3:3 – 35 Терявяйнен (Агв)

Колорадо – Оттава– 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Шайби: 0:1 – 2 Дзингел (Шабо, Тірні), 0:2 – 10 Дюшен (Сісі, Уайт), 1:2 – 30 Жирар (Джонсон, Ландескуг), 1:3 – 30 Дюшен (Уайт), 2:3 – 34 Рантанен (Беррі, Маккіннон), 3:3 – 41 Седерберг (Беррі, Калверт), 4:3 – 46 Ландескуг (Беррі, Рантанен), 5:3 – 48 Маккіннон (Рантанен, Ландескуг), 6:3 – 55 Ньєто (Рантанен, Маккіннон)