Мінімальна перемога «Білого Барса», реванші «Дніпра» і «Донбасу» - огляд туру УХЛ (відео)

Відбулися три матчі 12-го туру УХЛ.

25 жовтня завершився дванадцятий тур Української хокейної ліги, в рамках якого «Білий Барс» мінімально обіграв «Крижаних Вовків», «Дніпро» у серії післяматчевих кидків вперше в сезоні обіграв «Кременчуг», а «Донбас» здобув вольову перемогу над МХК «Динамо».

«Крижані Вовки» – «Білий Барс» 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Дуже драматичний матч у Києві видали обидва клуби, адже з самого початку було зрозуміло, що жодна з цих команд поступатися своїми трьома очками точно не захоче. Так воно і сталося – рахунок був відкритий лише на екваторі зустрічі, а до цього моменту "барси" і «вовки» на рівних билися за право закинути першими.

У цьому випадку удача посміхнулася белоцерковцам, які за 10 секунд двічі вразили ворота Микити Глотова і забезпечили собі комфортну перевагу. Однак, вже в третій двадцятихвилинці кияни героїчно зрівняли рахунок і могли б доводити справу до овертайму, але два видалення зіграли з господарями злий жарт і Євген Тимченко у форматі 5х3 відправив вирішальну шайбу у ворота «Вовків», чим забезпечив своїй команді п'яту сходинку у турнірній таблиці.

«Кременчуг» - «Дніпро» 1:2 (1:0; 0:0; 0:1; 0:0; 0:1)

Центральний поєдинок туру відбувся в Кременчуці, де лідери турнірної таблиці боролися за перше місце в поточному розіграші УХЛ. Як і передбачалося, зустріч видалася не найрезультативнішою, але видовищною і яскравою, а саме за це вболівальники і люблять хокей.

Доля цього матчу вирішилася лише в серії післяматчевих кидків, і відразу було видно, що жодна з команд не хотіла здавати позиції і віддавати заповітні три очки. Проте в серії булітів удача посміхнулася херсонській команді, і вона змогла вперше обіграти супротивника з Кременчука. Переможний кидок на свій рахунок записав форвард «Дніпра» Роман Мацейко.

Тепер у "городян" і херсонців по тридцять очок в турнірній таблиці після 12 поєдинків і таким чином ці команди ділять перше місце в поточному розіграші УХЛ.

Зазначимо, що у створі воріт «Кременчука» дебютував голкіпер Георгій Бояршинов і він дебютував у складі дуже непогано, а це означає, що у Микити Гордюшина з'явився ще один конкурент на місце в основі.

«Донбас» - МХК «Динамо» 5:3 (1:1; 1:1. 3:1)

Цей матч для донеччан став своєрідним реваншом за програний до цього поєдинок. І хоч по ходу зустрічі команда Сергія Вітера двічі поступалася, дозволяючи опоненту з Харкова виходити вперед, але все ж в третьому періоді чинний чемпіон України дотиснув "динамівців" і закінчив матч з рахунком 5:3.

Таким чином донецький клуб реабілітувався перед власними вболівальниками і здобув потрібні три очки. Відзначимо, що «Донбас» скоротив відставання від 1-2 місця до 6 очок, а МХК «Динамо» залишається на 4 місці з 9 очками.

Зараз для «Донбасу» завдання номер один – це повернутися в гонку лідерів чемпіонату і нарощувати свою міць, після програних поєдинків лідерам «Кременчуку» і «Дніпру». А на команду Олександра Сеуканда знову чекає велика робота над помилками і концентрацією.