"Лос-Анджелес" поступився в шостий раз поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

Кінгз програли Міннесоті з рахунком 1:4.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Лос-Анджелес" (2-7-1) зазнав шостої поспіль поразки в основний час і офіційно провалив початок сезону.

Кінгз програли Міннесоті з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Уайлд" (5-2-2) здобули четверту перемогу поспіль і продовжили серію домашніх матчів без поразок в основний час до шести (4-0-2). У першому і другому періодах у "Міннесоти" відзначилися Ерік Фер і Юнас Бродін. На початку третього "Кінгз" відіграли одну шайбу зусиллями Кайла Кліффорда, але на більше виявилися нездатні. На останній хвилині Мікаель Гранлунд і Мікко Койву забили по голу у порожні ворота.

"Програти такий матч неприємно, - сказав тренер "Кінгз" Джон Стівенс. - Зрештою, важливі лише два очки незалежно від того, як ти грав. Сьогодні хлопці старалися, але ми повинні краще реалізовувати моменти. Ми займаємося цією справою заради перемог. І коли в тебе це не виходить, нічого веселого не відбувається".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

25 жовтня.

Бостон – Філадельфія– 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 33 Хара (Хейнен), 2:0 – 37 Дебраск (Кэмпфер, Крейчі), 3:0 – 59 Хара (Галак)

Баффало – Монреаль– 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – 1 Будинок (Лехконен), 1:1 – 31 Поминвилл (Маккейб, Скіннер), 1:2 – 36 Армія (Котканиеми, Улле), 2:2 – 37 Поминвилл (Миттлстадт, Скіннер), 2:3 – 46 Домі (Ніємі, Петрі), 3:3 – 53 Райнхарт (Ширина, Маккейб), 4:3 – 58 Окпосо (Скіннер, Далін)

Нью-Джерсі – Нешвілл– 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 2 Сиверсон (Хол, Палмиери), 1:1 – 14 Вебер (Йернкрук, Фіала), 2:1 – 19 Хишир (Палмиери, Хол), 2:2 – 33 Арвідссон (Йосі, Терріс), 3:2 – 33 Хишир (Ватанен, Палмиери), 3:3 – 53 Форсберг (Джохансен, Суббан), 3:4 – 63 Терріс (Екхольм)

Сент-Луїс – Коламбус– 4:7 (2:1, 1:3, 1:3)

Шайби: 1:0 – 4 Тарасенко (Маруна, О'райллі), 2:0 – 12 Шварц (Шенн), 2:1 – 16 Дженнер (Веренски, Мюррей), 2:2 – 22 Дюклер (Харрінгтон, Бьоркстранн), 2:3 – 23 Дженнер (Андерсон, Фоліньо), 2:4 – 28 Савар (Харрінгтон, Панарін), 3:4 – 31 Стеен (Эдмундсон), 3:5 – 40 Андерсон (Мюррей, Панарін), 3:6 – 42 Дюклер (Веннберг, Веренски), 3:7 – 46 Джонс (Еткінсон, Панарін), 4:7 – 52 Сенфорд (Бозак, Данн)

Міннесота – Лос-Анджелес– 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 15 Фер (Сутер, Фоліньо), 2:0 – 34 Брудин (Дабник, Койл), 2:1 – 43 Кліффорд, 3:1 – 59 Койву (Фер), 4:1 – 59 Гранлунд (Сутер, Парізе)

Чикаго – Рейнджерс– 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 2 Тэйвс (Кроуфорд, Кит), 1:1 – 4 Бучневич (Хауден, Сміт), 2:1 – 30 Форте (Меннінг, Шмалц), 3:1 – 55 Кейн (Дебринкат, Анісімов), 4:1 – 58 Дебринкат (Йокихарью, Кагун)

Даллас – Анахайм– 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 4 Дікінсон, 1:1 – 8 Гецлаф, 2:1 – 11 Полак (Річі, Дікінсон), 2:2 – 23 Гецлаф (Ракелль, Річі), 3:2 – 24 Хейсканен (Шор, Спецца), 4:2 – 31 Янмарк-Нюлен (Клингберг, Хонка), 5:2 – 38 Дікінсон (Питлик)

Калгарі – Піттсбург– 1:9 (0:3, 0:4, 1:2)

Шайби: 0:1 – 4 Кросбі (Брассар, Летанг), 0:2 – 14 Хернквист (Малкін, Кросбі), 0:3 – 19 Раст (Олексяк, Симон), 0:4 – 21 Кессел (Брассар, Малкін), 0:5 – 26 Хернквист (Думулин, Шейэн), 0:6 – 29 Кессел (Раст, Летанг), 0:7 – 39 Джонсон (Мяяття, Брассар), 0:8 – 53 Генцел (Кросбі), 1:8 – 58 Ніл (Дубі, Монахан), 1:9 – 58 Каллен (Симон)

Едмонтон – Вашингтон– 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 16 Бушар (Рідер, Ямамото), 2:0 – 30 Нюджент-Хопкінс, 2:1 – 32 Бураковски (Карлсон, Дауд), 3:1 – 49 Чейссон (Ларссон, Рідер), 4:1 – 58 Макдэвид (Телбот, Нюджент-Хопкінс)

Аризона – Ванкувер– 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайби: 1:0 – 20 Голігоскі (Казінс, Екман-Ларссон), 1:1 – 22 Арчибальд (Годетт, Стечер), 2:1 – 43 Келлер (Гальченюк), 3:1 – 52 Річардсон (Коннотон), 4:1 – 58 Крауз (Грабнер)