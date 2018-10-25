«Донбас» здобув вольову перемогу над МХК «Динамо» у матчі УХЛ

Результат зустрічі вирішили три голи донеччан в третьому періоді.

У Дружківці відбувся заключний матч 12-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між «Донбасом» і МХК «Динамо».

Раніше команди зустрічалися між собою 16 жовтня, і той матч завершився перемогою харків'ян з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Першими шайбу у свої ворота на старті гри донеччани пропустили – Сергій Кузьмик невдало підбив шайбу перед Богданом Дьяченко, і ігровий снаряд опустився точно за спину голкіпера «Донбасу». Після цього господарі всіма силами пішли вперед, і на 16-й хвилині зрівняли рахунок завдяки точному кидку Іллі Коренчука.

У другому періоді МХК «Динамо» знову вийшов вперед – Максименко Руслан виграв вкидання в зоні атаки, а Артем Кобіков потужним кидком пробив Богдана Дяченко. Через 3 хвилини донеччани знову зрівняли рахунок, коли Сергій Кузьмик реабілітувався за помилку в першому періоді.

В середині третього періоду "динамівці" посипалися, і тричі пропустили: по одній шайбі закинули Ілля Коренчук, Дмитро Ігнатенко та Владислав Луговий. Харків'яни змогли відповісти влучним кидком Руслана Максименко, встановив підсумковий рахунок – 5:3.

Таким чином, «Донбас» скоротив відставання від 1-2 місця до 6 очок, а МХК «Динамо» залишається на 4 місці з 9 очками.

Свій наступний матч харків'яни проведуть 27 жовтня о 13:50 проти «Дніпра», а донеччани в той же день о 17:00 зіграють з «Білим Барсом».

«Донбас» - МХК «Динамо» 5:3 (1:1; 1:1. 3:1)

Шайби: 0:1 Кобіков (Максименко), 01:05. 1:1 Коренчук (Сильницький, Кузьмик - більш.), 15:36. 1:2 Кобіков (Максименко), 36:01. 2:2 Кузьмик (Сильницький), 39:28. 3:2 Коренчук (Сильницький, Лялька - більш.), 48:36. 4:2Игнатенко (Лялька, Кирющенков), 49:51. 5:2 Луговий (Коренчук), 50:13. 5:3 Максименко (Худяков, Матвієнко - більш.), 56:57.