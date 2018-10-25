Ванкувер по буллітам обіграв Вегас, Флорида перемогла Айлендерс в НХЛ

"Тампа-Бей" зломила опір "Колорадо".

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Айлендерс – Флорида – 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1) Шайби: 1:0 – 18 Нелсон (Бейлі), 2:0 – 31 Еберле (Лі, Барзел), 2:1 – 42 Ватрано (Екблад, Бьюгстед), 2:2 – 50 Дадонов (Уігар, Барков), 2:3 – 60 Хоффман (Барков, Йєндл). Вінніпег – Торонто– 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) Шайби: 0:1 – 14 Капанен, 0:2 – 22 Енніс (Ліво), 0:3 – 31 Кадрі (Зайцев, Браун), 1:3 – 44 Елерс (Уілер, Труба), 2:3 – 46 Шайфлі (Коннор, Уілер), 2:4 – 48 Таварес (Ліндхольм, Марнер). Колорадо – Тампа-Бей– 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Шайба: 0:1 – 46 Кучеров (Стемкос). Вегас – Ванкувер – 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 21 Пачиоретті (Хаула), 1:1 – 24 Хорват (Лайпсик, Ерікссон), 1:2 – 25 Хорват (Стечер, Шаллер), 2:2 – 37 Рівс (Бельмар, Каррьє).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter