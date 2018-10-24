Дніпро по буллітам обіграв Кременчук у центральному матчі туру УХЛ

Колективи ділять перше-друге місця в таблиці.

У центральному матчі 12-го туру УХЛ «Дніпро» на виїзді обіграв «Кременчук» в серії післяматчевих кидків. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Основний час гри закінчився з рахунком 1:1. У першому періоді після сольного проходу рахунок відкрив Тимур Гриценко, а вже в кінці третьої двадцятихвилинки при грі в більшості кидком в одне торкання його зрівняв Олексій Янішевський.

Овертайм переможця не виявив, незважаючи на те, що в рамках цих п'яти хвилин «Кременчук» більше хвилини грав у більшості 5х3. Матч дійшов до серії буллітів, де після перших п'яти кидків рахунок був 2:2, але у шостій спробі команд Іван Ципнятов не зміг переграти Олега Петрова, а Роман Мацейко виявився точним.

Завдяки цій перемозі «Дніпро» взяв реванш у «Кременчука» за дві поразки на своєму льоду і наздогнав команду Олександра Савицького в турнірній таблиці. Обидва колективи тепер мають по 30 очок в своєму активі.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

«Кременчук» - «Дніпро» 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 – Гриценко (Савченко, Бельський) – 17:23, 1:1 – Янішевський (Коляда, Декало – біл.) – 56:25, 1:2 – Мацейко – ПБ. – 65:00.

Воротарі: Бояршинов – Петров