Лос-Анджелес Кінгз зазнали п'ятої поразки поспіль на старті сезону НХЛ

Команда програла Даллас Старз, який, у свою чергу, перервав серію. з трьох програшів.

У ніч на середу в Національній хокейній лізі відбулися вісім матчів, в одному з яких Лос-Анджелес Кінгз зазнали п'ятої поразки поспіль на старті сезону.

Команда програла Даллас Старз з рахунком 2:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Старз", у свою чергу, перервали серію з трьох поразок. Джон КлІнгберг і Джейсон Спецца забили по голу і зробили 3 передачі, а Бен Бішоп відбив 31 кидок. "Лос-Анджелес" (2-6-1) зазнав п'ятої поспіль поразки, а голами у "Кінгз" відзначилися Анже Копітар і Тайлер Тоффолі. Останні п'ять матчів "Лос-Анджелес" програв із загальним рахунком 7:25, у кожній з них пропускаючи не менше чотирьох шайб.

"Ми знаходимося на правильному шляху, вносимо корективи, але це треба робити швидше, - сказав Копітар. - Ми не можемо чекати. Можливо, все ще на нашій стороні, але довго це не триватиме".

"Старз" зіграли в 11 форвардів і сім захисників. Місце в першій ланці зайняв Тайлер ПІтлІк, який в третьому періоді реалізував більшість.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

23 жовтня.

Коламбус – Арізона– 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Дюбуа (Еткінсон, Веренски), 1:1 – 7 Фішер (Степан), 1:2 – 12 Строум (Оэстерле, Хиностроза), 1:3 – 20 Фішер (Степан, Перлини), 1:4 – 44 Фішер (Степан)

Рейнджерс – Флорида– 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 18 Трочек (Дадонов, Юбердо), 1:1 – 23 Зибанежад (МакКуайд), 2:1 – 31 Зукарелло-Асен (Зибанежад, Пионк), 3:1 – 36 Зибанежад (Крайдер, Пионк), 4:1 – 41 Зукарелло-Асен (Зибанежад), 4:2 – 50 Хоффман (Экблад, Юбердо), 5:2 – 59 Гейс (Шей, Фаст)

Оттава – Бостон– 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 11 Пастрняк (Крейчі, Хейнен), 1:1 – 37 Шабо (Стоун, Райан), 1:2 – 39 Крейчі (Бержерон, Пастрняк), 1:3 – 40 Бержерон (Гжельчик, Пастрняк), 1:4 – 45 Пастрняк (Бержерон, Маршанд)

Монреаль – Калгарі– 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 16 Фролік (Баклунд, Ткачак), 1:1 – 35 Петрі (Будинок, Друэн), 2:1 – 37 Галлахер (Будинок, Петрі), 3:1 – 39 Друэн (Улле), 3:2 – 51 Ліндхольм (Ткачак, Баклунд)

Нешвілл – Сан-Хосе– 4:5 (1:1, 3:1, 0:3)

Шайби: 0:1 – 6 Майєр (Бернс, Донський), 1:1 – 11 Арвідссон, 2:1 – 20 Форсберг (Елліс, Джохансен), 2:2 – 27 Гертл (Майєр, Кутюр), 3:2 – 30 Арвідссон (Джохансен, Форсберг), 4:2 – 39 Сміт (Арвідссон), 4:3 – 51 Діллон (Бернс, Гертл), 4:4 – 52 Павелскі (Кейн, Кутюр), 4:5 – 57 Бернс (Кейн, Карлссон)

Даллас – Лос-Анджелес– 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 5 Комо (Спецца, Дікінсон), 2:0 – 28 Спецца (Шор, Даулінг), 3:0 – 34 Клингберг (Шор), 3:1 – 34 Копітар (Дауті), 3:2 – 37 Тоффолі (Walker), 4:2 – 44 Питлик (Клингберг, Сегін)

Чикаго – Анахайм– 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 5 Саад (Кагун, Дебринкат), 1:1 – 30 Ракелль, 2:1 – 47 Кейн (Сібрук, Густафссон), 3:1 – 59 Саад

Едмонтон – Піттсбург– 5:6 (0:1, 3:3, 2:1)

Шайби: 0:1 – 10 Кросбі (Летанг, Кессел), 1:1 – 21 Драйзайтль (Рассел, Нюджент-Хопкінс), 2:1 – 23 Чейссон (Рассел), 2:2 – 27 Олексяк (Кессел, Малкін), 2:3 – 30 Хернквист (Симон), 3:3 – 35 Чейссон (Ларссон, Рідер), 3:4 – 39 Хернквист (Думулин, Каллен), 4:4 – 42 Макдэвид (Лучич, Клефбом), 5:4 – 44 Драйзайтль (Нюджент-Хопкінс, Макдэвид), 5:5 – 46 Олексяк (Каллен, Хернквист), 5:6 – 62 Кросбі (Брассар, Джонсон)