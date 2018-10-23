Головний тренер Донбасу подав у відставку
20:56, 23 жовтня 2018Хокей
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Юліус Шуплер залишив ХК "Донбас".
Юліус Шуплер / hcdonbass.com
Головний тренер ХК "Донбас" Юліус Шуплер подав у відставку через проблеми зі здоров'ям, повідомляє офіційний сайт клубу.
Шуплер повернувся в клуб в липні 2018 року. Під його керівництвом команда зіграла передсезонні турніри Кубок Салея і Donbass Open Cup. У групі З Континентального кубка "Донбас" виграв два матчі, поступившись лише майбутньому фіналісту раунду латвійському "Курбадсу".
На тренерському містку Юліуса Шуплера замінить спортивний директор клубу Сергій Вітер.
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