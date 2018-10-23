Головний тренер Донбасу подав у відставку

Юліус Шуплер залишив ХК "Донбас".

Головний тренер ХК "Донбас" Юліус Шуплер подав у відставку через проблеми зі здоров'ям, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шуплер повернувся в клуб в липні 2018 року. Під його керівництвом команда зіграла передсезонні турніри Кубок Салея і Donbass Open Cup. У групі З Континентального кубка "Донбас" виграв два матчі, поступившись лише майбутньому фіналісту раунду латвійському "Курбадсу".

На тренерському містку Юліуса Шуплера замінить спортивний директор клубу Сергій Вітер.