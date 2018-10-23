Вашингтон обіграв Ванкувер в НХЛ завдяки чотирьом очкам Овечкіна

Матч завершився з рахунком 5:2.

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися чотири матчі, в центральному з яких два голи і дві передачі Олександра Овечкіна принесли "Вашингтону" (4-2-2) четверту перемогу в сезоні.

Матч закінчився з рахунком 5:2 на користь Кепіталс, повідомляє офіційний сайт ліги.

Забивши 233-й гол у більшості в кар'єрі, Овечкін вийшов на дев'яте місце в історії НХЛ. З вісьмома голами у цьому сезоні він поступається тільки Остону Меттьюзу (10) з "Торонто", а з 13 очками йде на шостому місці серед бомбардирів. Овечкін цілком міг оформити хет-трик, але в кінцівці вирішив віддати пас Ті-Джею Оші, який забив у порожні ворота.

Джон Карлсон забив гол і зробив дві передачі, а Ніклас Бэкстрем відзначився трьома пасами, досягнувши позначки в 600 пасів в кар'єрі. На шляху до цього досягнення він допоміг передачами 52 різним гравцям, у тому числі 234 рази - Овечкину (39%). При цьому лише двох партнерів він постачав передачами частіше 40 раз: Ти Джея Оші (48) і Олександра Сьоміна (40).

Переможний гол забив Євген Кузнєцов, який відзначився в більшості вже вп'яте у сезоні. "Ванкувер" (5-4-0) програв вдруге за останні шість ігор.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

22 жовтня.

Філадельфія – Колорадо– 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 3 Рантанен (Ландескуг, Маккіннон), 0:2 – 34 Ньєто (Седерберг, Калверт), 0:3 – 42 Ландескуг, 1:3 – 43 Патрік (Ворачек, Сэнхайм), 1:4 – 58 Рантанен.

Детройт – Кароліна– 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 18 Фолк (Вільямс), 0:2 – 28 Ферланд (Агв, Зиков), 1:2 – 52 Атанасиу (Ванек, Нільсен), 1:3 – 59 Мартинук (Слэвин).

Вінніпег – Сент-Луїс– 5:4 (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 1 О'райллі (Данн, Перон), 0:2 – 10 Парайко, 1:2 – 12 Шайфли, 1:3 – 29 Данн (О'райллі, Маруна), 2:3 – 41 Чьяро (Шайфли), 3:3 – 43 Шайфли (Чьяро), 3:4 – 45 Перон (О'райллі, Сенфорд), 4:4 – 58 Літтл (Wheeler, Бафлин), 5:4 – 62 Труба (Коннор, Шайфли).

Ванкувер – Вашингтон– 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Шайби: 0:1 – 2 Карлсон (Еллер, Врана), 1:1 – 27 Стечер, 1:2 – 29 Кузнєцов (Овечкін, Карлсон), 1:3 – 39 Овечкін ( Бэкстрем, Оши), 2:3 – 40 Берча (Босер, Хорват), 2:4 – 45 Овечкін ( Бэкстрем, Карлсон), 2:5 – 58 Оші ( Бэкстрем, Овечкін).