Тампа-Бей обіграла Чикаго, Рейнджерс поступилися Калгарі в НХЛ

"Баффало" на виїзді впорався з "Анахаймом".

У ніч на понеділок відбулися три поєдинки регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. У центральному поєдинку дня "Тампа-Бей" обіграла "Чикаго". Чикаго – Тампа-Бей– 3:6 (1:1, 0:3, 2:2) Шайби: 0:1 – 3 Кучеров (Хедман), 1:1 – 11 Форте (Кіт, Рутта), 1:2 – 24 Чиреллі (Макдона, Пойнт), 1:3 – 32 Гурде (Пойнт, Палат), 1:4 – 34 Пойнт (Кучеров), 1:5 – 50 Хедман (Міллер, Джирарді), 2:5 – 55 Кемпф (Девідсон, Рутта), 3:5 – 56 Шмалц (Сібрук, Кейн), 3:6 – 57 Келлахан ( Міллер) Рейнджерс – Калгарі– 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Шайби: 0:1 – 17 Годро (Монахан), 0:2 – 32 Хетеуей (Янковський), 0:3 – 34 Годро (Джиордано), 1:3 – 46 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Піонк), 1:4 – 58 Хетеуей Анахайм – Баффало– 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Шайби: 1:0 – 16 Стіл (Монтур, Ракелль), 2:0 – 33 Шервуд (Монтур, Комтуа), 2:1 – 36 Окпосо (Родрігес, Райнхарт), 2:2 – 37 Скіннер (Айкел, Помінвілл), 2:3 – 43 Ристолайнен (Райнхарт, Окпосо), 2:4 – 59 Берглунд (Богосян, Гиргенсонс)

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