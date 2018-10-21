Донбас програв латвійському Курбадсу і вибув з розіграшу Континентального кубка

Це єдина поразка чемпіонів України на турнірі.

У третьому матчі групового етапу Континентального кубка чемпіон України з хокею «Донбас» поступився латвійському «Курбадсу» – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0). Таким чином, український клуб вибув з розіграшу Континентального кубка. Про це повідомляє офіційний сайт клубу "Донбас". Континентальний кубок. Другий раунд, група С: «Донбас» - «Курбадс» 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Шайби: 0:1 - Ципуліс (Упітіс, Аугусткалнс - біл.) - 25:43, 0:2 - Ранцевс (Хомяковс) - 30:04, 1:2 - Ігнатенко (Гончаров - біл.) - 49:49. «Донбас»: Дьяченко (Костенко) – Сильницький, Романенко – Коренчук, Кузьмик, Кирющенков; Ігнатенко, Гончаров – Лялька, Захаров (К), Смирнов; Фірсов, Григор'єв – Луговий, Чердак, Карпенко; Скрипець, Александров – Денискін, Костіков, Новіков.

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