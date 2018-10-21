Дніпро обіграв Білий Барс і продовжив погоню за Кременчуком в УХЛ

Херсонці закинули 4 шайби за 11 хвилин.

У Білій Церкві відбувся заключний матч 11-го туру чемпіонату України з хокею між «Білим Барсом» та «Дніпром». Раніше команди двічі зустрічалися в сезоні, і обидва рази перемога залишалася за херсонцями – 7:0 і 5:2 відповідно.

У середині першого періоду «Білий Барс» ненадовго «посипався» – і тут же пропустив. Рахунок у матчі відкрив Андрій Жвачкін, а потім дублем вистрілив Ілля Декало. Після заміни голкіпера «барси» пожвавилися, однак під завісу двадцятихвилинки пропустили знову: чисельну перевагу реалізував Роман Мацейко.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, другий період пройшов у більш рівній боротьбі, але «Білому Барсу» ніяк не вдавалося пробити Олега Петрова. Зате зміг збільшити рахунок Микита Коваленко, який проштовхнув шайбу повз голкіпера.

Підсумковий рахунок був встановлений на старті третього періоду – Ярослав Панченко отримав шайбу між двох захисників і відправив ігровий снаряд у ворота Дениса Сурканова, який змінив Петрова.

Свій наступний матч «Білий Барс» проведе 24 жовтня о 17:30 проти «Крижаних Вовків», а в той же день о 18:30 відбудеться центральний поєдинок туру – «Дніпро» на виїзді зіграє з «Кременчуком», від якого, на даний момент, відстає всього на один пункт.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

«Білий Барс» – «Дніпро» 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 Жвачкін (Афанасьєв, Коляда), 08:04. 0:2 Декало (Макарицький, Матусевич), 11:50. 0:3 Декало (Найдьонов, Золотухін), 13:17. 0:4 Мацейко (Пугачов - більш.), 19:32. 0:5 Коваленко (Коляда, Афанасьєв), 38:48. 1:5 Панченко, 43:52.