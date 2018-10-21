Ванкувер обіграв Бостон, Торонто поступився Сент-Луїсу в чемпіонаті НХЛ

"Тампа-Бей" програла "Міннесоті".

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. Про це повідомляє офіційний сайт ліги. Філадельфія – Нью-Джерсі– 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) 0:1 – 4 Сиверсон (Вуд, Юханссон), 1:1 – 10 Конекни (Уіл, Сенхайм), 2:1 – 38 Патрік (Ворачек), 2:2 – 42 Бойл (Бутчер, Хол), 3:2 – 56 Ворачек (Сенхайм, Проворов), 4:2 – 58 Сіммондс (Проворов, Жиру), 5:2 – 59 Лоутон (Лехтеря, Ворачек). Кароліна – Колорадо– 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) 0:1 – 16 Ландескуг (Маккіннон), 0:2 – 29 Ландескуг (Беррі, Маккіннон), 0:3 – 56 Маккіннон (Рантанен, Задоров), 1:3 – 57 Ферланд (Терявяйнен, Ахо). Лос-Анджелес – Баффало– 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) 0:1 – 10 Помінвілл (Маккейб, Айкел), 0:2 – 23 Скіннер (Айкел, Помінвілл), 0:3 – 35 Скіннер (Помінвілл, Сканделла), 0:4 – 39 Богосян (Гиргенсонс, Ларссон), 1:4 – 52 Дауті (Картер, Іафалло), 1:5 – 59 Скіннер (Айкел, Родрігес). Вінніпег – Арізона– 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) 0:1 – 15 Фішер (Казінс, Екман-Ларссон), 1:1 – 19 Лаурі (Труба, Морріссі), 2:1 – 34 Майєрс (Труба), 3:1 – 37 Морріссі (Коннор, Шайфлі), 3:2 – 43 Келлер (Степан, Екман-Ларссон), 4:2 – 45 Перро (Рословик, Труба), 4:3 – 51 Келлер (Екман-Ларссон), 5:3 – 59 Уілер (Майерс, Коннор). Торонто – Сент-Луїс– 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) 0:1 – 24 Бортуццо (Перон), 0:2 – 33 Сенфорд (Пьєтранжело, Перон), 0:3 – 36 О'Райллі (Маруна, Тарасенко), 1:3 – 44 Райллі (Гардінер, Марнер), 1:4 – 58 Барбашов (О'Райллі). Оттава – Монреаль – 4:3 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0) 0:1 – 3 Домі (Петрі, Друен), 0:2 – 4 Дано (Лехконен, Байрон), 1:2 – 7 Стоун (Тірні), 1:3 – 16 Байрон (Котканіємі, Армія), 2:3 – 29 Бедкер (Уайт), 3:3 – 32 Дюшен (Стоун, Райан), 4:3 – 62 Стоун (Шабо, Дюшен). Флорида – Детройт– 3:4 (2:0, 0:3, 1:0, 0:1) 1:0 – 7 Йєндл (Бьюгстед, Дадонов), 2:0 – 16 Бьюгстед (Барков), 2:1 – 25 Чоловскі (Нільсен, Атанасіу), 2:2 – 26 Ванек (Нільсен, Чоловскі), 2:3 – 27 Ларкін (Нюквист, Хелм), 3:3 – 58 Хоффман (Барков, Йєндл), 3:4 – 63 Нюквист (Ларкін). Коламбус – Чикаго– 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) 0:1 – 3 Дебринкат (Кагун, Сібрук), 1:1 – 12 Веренскі (Веннберг, Нутиваара), 1:2 – 47 Крюгер (Кейн, Форте), 1:3 – 55 Кейн (Шмалц, Сібрук), 1:4 – 58 Кейн (Анісімов). Міннесота – Тампа-Бей– 5:4 (1:3, 1:0, 2:1, 1:0) 0:1 – 2 Келлахан (Строльман, Міллер), 0:2 – 10 Гурде (Стемкос, Макдона), 1:2 – 13 Койл (Нідеррайтер), 1:3 – 15 Міллер (Хедман, Кучеров), 2:3 – 23 Фоліньо ( Браун, Фер), 3:3 – 50 Парізе (Сперджен, Койву), 4:3 – 53 Цукер (Дамба), 4:4 – 55 Строльман (Палат, Гурде), 5:4 – 63 Гранлунд (Стелок, Койл). Ванкувер – Бостон– 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) 1:0 – 3 Саттер (Стечер, Віртанен), 1:1 – 47 Нордстрем (Мур, Гжельчик), 2:1 – 63 Хорват (Босер). Вегас – Анахайм– 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) 1:0 – 19 Карлссон (Хант, Маршессо), 2:0 – 29 Рівс (Ікін, Холден), 2:1 – 41 Стріт (Гецлаф, Фаулер), 3:1 – 59 Маршессо (Сміт). Едмонтон – Нешвілл– 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) 0:1 – 33 Суббан (Екхольм, Сиссонс), 0:2 – 34 Арвідссон (Екхольм, Боніно), 0:3 – 59 Йосі. Сан-Хосе – Айлендерс– 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) 1:0 – 7 Майєр (Гертл, Кутюр), 1:1 – 19 Нелсон (Лі, Бейлі), 2:1 – 24 Донской (Суомела), 3:1 – 33 Бернс (Донской, Гертл), 4:1 – 44 Кутюр (Райан, Гертл).

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