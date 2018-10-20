«Кременчуг» на класі обіграв МХК «Динамо» у матчі УХЛ

Гра в Харкові завершилася з рахунком 1:7.

У Харкові матчем між місцевим МХК «Динамо» і «Кременчуком» продовжився 11-й тур чемпіонату Української хокейної ліги.

Гості здобули розгромну перемогу за рахунок більш високого класу - 1:7, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок команди почали досить рівно, але під кінець 20-хвилинки кременчужани всього за 2 хвилини і 10 секунд змогли відправити у ворота Владислава Гурко одразу три шайби, чим і передрішили результат цієї зустрічі. Відзначитися гольовими балами змогли Данило Фурса, Олексій Зайцев і Богдан Поліщук.

Відповісти на пропущені шайби "динамівці" змогли лише під кінець другого періоду, коли на два влучних кидки від Олексій Красильникова і Всеволода Толстушко, Микита Олійник зміг розпечатати ворота Микити Гордюшина.

У третьому періоді "городяни" тільки затвердили своє лідерство і ще двічі розписалися у воротах супротивника – на цей раз відзначилися Іван Савченко та Тимур Гриценко, встановивши таким чином остаточний рахунок 1:7 на користь команди з Кременчука.

Раніше «Донбас» з розгромним рахунком 8:3 обіграв «Крижаних Вовків».

Заключний матч одинадцятого туру УХЛ відбудеться завтра - в неділю, 21 жовтня, 13:00 між «Білим Барсом» та «Дніпром».

МХК «Динамо» – «Кременчуг» 1:7 (0:3, 1:2, 0:2 )

Шайби: 0:1 Фурса (Зайцев), 12:00; 0:2 Зайців (больш.), 13:28; 0:3 Поліщук (Красильников, Грицько), 14:10; 0:4 Красильников (Кривошапкин, Грицько), 29:47; 0:5 Толстушко (Грицько - більш.), 37:29; 1:5 Олійник (Лісін), 38:23; 1:6 Савченко (Ворона, -менше і менше.), 41:47; 1:7 Гриценко (Савченко), 52:03;