Даллас зазнав третьої поспіль поразки, Флорида вперше виграла в новому сезоні НХЛ

У ніч на суботу відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Даллас" зазнав третьої поразки поспіль, а "Флорида" обіграла по буллітам "Вашингтон", відсвяткувавши успіх вперше в новому сезоні.

У той же час, "Нешвілл" продовжив переможну серію до чотирьох матчів, але втратив воротаря Пекку Рінне, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перемогу "Міннесоті" над "Далласом" (3-2-2) принесли три голи у третьому періоді, у тому числі переможний Райана Сутера на 13-й хвилині, а також 33 сейва Девана Дубника. Енергії Радулова, який у перших шести матчах набрав 10 (3+7) очок, "Далласу" явно не вистачало. Місце росіянина в першій ланці зайняв Руп Хінтц, а в першій бригаді більшості - Тайлер Пітлік.

Перед початком гри у "Далласа" була найкраща в лізі реалізація більшості будинку (54,6 відсотка), проте в цій грі "Старз" не скористалися жодним з трьох шансів.

"Старз" не могли нанести перший кидок до 12-ї хвилини першого періоду, але в другому перекидали суперника з рахунком 24-13. Однак голів у перші 40 хвилин забито не було багато в чому завдяки відмінній грі воротарів Девана Дубника і Бена Бішопа.

Рахунок в матчі на першій хвилині третього періоду відкрив Джейсон Спецца. Але "Уайлд" перекидали суперника в цьому ігровому відрізку з рахунком 15-4 і забили три голи, один з яких у порожні ворота.

"Після нашого гола ми перестали грати, - поскаржився тренер "Далласа" Джим Монтгомері. - Ми стали догравати. Тиск на шайбу зник, ми втратили контроль над подіями. Все це дуже сумно".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

19 жовтня.

Вашингтон – Флорида– 5:6 (1:4, 3:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 10 Трочек (Петрович, Юбердо), 0:2 – 15 Дадонов (Трочек, Барков), 1:2 – 15 Карлсон (Кемпни, Еллер), 1:3 – 16 Сивиур (Трочек, Юбердо), 1:4 – 18 Макканн (Йэндл, Мальгін), 2:4 – 21 Конноллі (Юос, Врана), 3:4 – 28 Врана (Конноллі, Еллер), 4:4 – 33 Сміт-Пеллі (Кузнєцов, Нісканен), 4:5 – 39 Юбердо (Хоффман, Дадонов), 5:5 – 58 Бэкстрем (Кузнєцов, Еллер)

Даллас – Міннесота– 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Шайби: 1:0 – 40 Спецца (Шор, Хейсканен), 1:1 – 49 Дамба (Парізе, Гранлунд), 1:2 – 52 Сутер (Цукер, Е. Стаал), 1:3 – 59 Парізе (Сутер)

Калгарі – Нешвілл– 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Шайби: 0:1 – 1 Джохансен (Елліс, Форсберг), 1:1 – 18 Ліндхольм (Годро, Джиордано), 1:2 – 24 Сміт (Фіала, Терріс), 2:2 – 32 Ткачак (Ліндхольм, Джиордано), 2:3 – 34 Фіала (Терріс, Елліс), 3:3 – 42 Беннетт (Стоун, Райан), 3:4 – 46 Риналдо (Вебер), 3:5 – 59 Форсберг