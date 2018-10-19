Донбас обіграв іспанський "Чурі Урдін" на старті хокейного Континентального кубка
17:52, 19 жовтня 2018Хокей
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Матч завершився з рахунком 6:2.
Донбас виграв перший матч Континентального кубка в новому сезоні / hcdonbass.com
У Ризі (Латвія) в Kurbads Ledus Halle стартував 2-й етап Континентального кубка з хокею, де чинний чемпіон України донецький "Донбас" обіграв у першому матчі іспанська "Чурі Урдін".
Матч завершився з рахунком 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Дубль у цьому матчі зробив Володимир Чердак, який закинув першу і останню шайби в цьому матчі. Ще чотири голи на рахунку Володимира Романенка, Микити Новікова, Іллі Каранчука і Сергія Кузьмика.
Також суперниками української команди на турнірі в Ризі будуть місцевий «Курбадс» і «Вікінгар» з Ісландії.
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