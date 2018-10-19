Донбас обіграв іспанський "Чурі Урдін" на старті хокейного Континентального кубка

Матч завершився з рахунком 6:2.

У Ризі (Латвія) в Kurbads Ledus Halle стартував 2-й етап Континентального кубка з хокею, де чинний чемпіон України донецький "Донбас" обіграв у першому матчі іспанська "Чурі Урдін".

Матч завершився з рахунком 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дубль у цьому матчі зробив Володимир Чердак, який закинув першу і останню шайби в цьому матчі. Ще чотири голи на рахунку Володимира Романенка, Микити Новікова, Іллі Каранчука і Сергія Кузьмика.

Також суперниками української команди на турнірі в Ризі будуть місцевий «Курбадс» і «Вікінгар» з Ісландії.