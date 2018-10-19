"Чикаго" програв "Арізоні" в центральному матчі дня НХЛ

Гра завершилася з рахунком 1:4.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Чикаго" програв "Арізоні" у центральній грі дня, в якій "Арізона" виграла вдруге поспіль у сезоні.

Матч завершився з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

Воротар "Чикаго" Корі Кроуфорд зробив 27 сейвів у першому матчі з грудня, але його повернення було зіпсовано грою голкіпера у протилежних воротах. Антті Раанта відбив 33 кидка і допоміг "Арізоні" (2-4-0) здобути другу перемогу в сезоні. "Чикаго" (3-1-2) вперше у чемпіонаті програв в основний час.

"Я добре себе почував у другому і третьому періодах, - сказав Кроуфорд, який через струс мозку пропустив 43 останніх матча минулого сезону. - Але на початку суперник не створював безлічі моментів. Було приємно".

Дублем у "Койотиз" відзначився Вінні Хиностроза, обмінений з "Блэкхокс" 12 липня. Раанта, до речі, теж починав кар'єру в "Чикаго" (2013-15). Єдину шайбу "Блэкхокс" закинув Ерік Густафссон. А захисник Ніклас Яльмарссон, який провів 10 років за "Яструбів", теж вперше зіграв в Чикаго після літнього обміну і отримав у нагороду глядацьку овацію.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

18 жовтня.

Коламбус – Філадельфія– 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 10 Конєчни (Хег, Жиру), 1:1 – 17 Дюклер (Мюррей, Нутиваара), 1:2 – 19 Кутюр'є (Проворов, Жиру), 2:2 – 21 Аткінсон (Панарін), 3:2 – 24 Аткінсон (Панарін), 4:2 – 28 Фоліньо (Савар, Веренски), 4:3 – 41 Ліндблом (Кінцеві), 5:3 – 55 Андерсон, 6:3 – 57 Мілано (Бьеркстранд)

Нью-Джерсі – Колорадо– 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

Шайби: 1:0 – 18 Хишир (Зейджак, Хол), 1:1 – 22 Андригетто (Керфут, Коул), 1:2 – 28 Ландеског (Рантанен, Маккіннон), 2:2 – 36 Хол (Грін, Хишир), 3:2 – 47 Бойл (Палмьери, Хол), 3:3 – 49 Ландеског (Коул, Рантанен), 3:4 – 57 Ландеског (Рантанен, Маккіннон), 3:5 – 60 Рантанен (Маккіннон, Джонсон).

Торонто – Піттсбург– 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 12 Малкін (Летанг, Кросбі), 0:2 – 58 Малкін, 0:3 – 59 Летанг (Малкін, Раст).

Тампа-Бей – Детройт– 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 8 Пойнт (Гурд, Палат), 1:1 – 27 Гленденинг (Дейлі, Абделкейдер), 2:1 – 36 Стэмкос (Кучеров, Сергачев), 3:1 – 59 Киллорн (Макдона).

Чикаго – Арізона– 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 12 Круз (Келлер, Истерли), 1:1 – 27 Густафссон (Тейвз, Дебринкэт), 1:2 – 29 Хиностроза (Екман-Ларссон, Демерс), 1:3 – 56 Келлер, 1:4 – 58 Хиностроза (Казінс, Коннотон).

Вінніпег – Ванкувер 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Шайби: 1:0 – 19 Лайні (Wheeler, Бафлин), 1:1 – 33 Хорват (Пульо), 2:1 – 45 Літтл (Елерс, Бафлин), 3:1 – 53 Копп (Лаурі), 4:1 – 55 Бафлин (Літтл, Елерс).

Едмонтон – Бостон 3:2 ОВ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 32 Крейчі (Хайнен, Гжельчик), 1:1 – 34 Ямамото (Ларссон, Рассел), 2:1 – 48 Ньюджент-Хопкінс (Макдэвид, Клефбом), 2:2 – 52 Пастрняк (Макевой, Маршан), 3:2 – 61 Драйзайтль (Макдэвид).

Лос-Анджелес – Нью-Йорк– 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)

Шайби: 0:1 – 5 Чижикас (Мейфілд), 1:1 – 15 Тоффолі (Ковальчук, Дауті), 1:2 – 24 Бейлі (Еберле, Барзал), 1:3 – 33 Фильппула (Комарів, Ледд), 2:3 – 43 Картер (Иафалло, Дауті), 2:4 – 44 Фильппула (Ледд), 2:5 – 45 Мартін (Чижикас, Клаттербак), 2:6 – 50 Комарів (Фильппула, Мейфілд), 2:7 – 52 Ледд (Барзал, Мейфілд).

Сан-Хосе – Баффало 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Шайби: 1:0 – 4 Донський (Карлссон, Кейн), 2:0 – 5 Кутюр (Бернс), 2:1 – 22 Маккейб (Скіннер, Далін), 3:1 – 45 Кутюр (Кейн, Браун), 4:1 – 52 Павельски (Лабанк, Бернс), 5:1 – 59 Кутюр (Гертл, Майєр).