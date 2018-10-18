«Кременчук» завдає «Дніпру» першої поразки в сезоні УХЛ в основний час

"Городяни" продовжили переможну серію до 9 матчів.

У Херсоні матчем між лідерами турнірної таблиці «Дніпром» і «Кременчуком» завершився 10-й тур чемпіонату Української хокейної ліги.

Раніше «Донбас» поступився МХК «Динамо», а «Крижані Вовки» в Білій Церкві здобули вольову перемогу над «Білим Барсом», повідомляє офіційний сайт ліги.

Команди підтвердили статус лідерів чемпіонату ще на старті поєдинку, коли протягом усього першого періоду команди одно боролися на кожному клаптику майданчика і не давали супротивнику відзначитися у своїх воротах. Варто відзначити блискучу гру голкіперів Олега Петрова і Микити Гордюшина, які надійно захищали свої володіння, не дозволяючи відкрити рахунок в матчі.

Нулі на табло залишалися аж до кінця другої двадцятихвилинки, коли Микола Кисельов все-таки зміг скористатися помилками херсонців в обороні і відправити шайбу точно у верхній кут воріт Олега Петрова.

Третій період команди провели так само активно й напружено, проте закинуті шайби вболівальники побачили лише під кінець періоду – спочатку Олексій Ворона збільшив перевагу своєї команди, а потім капітан «Дніпра» Микола Коляда зміг повернути херсонців в гру. Але дебютанта чемпіонату не вистачило часу і сил, щоб перевести гру в овертайм.

Таки чином «Кременчук» з 26 очками займає перше місце в турнірній таблиці, а «Дніпро» з 25 балами опускається на друге місце.

Наступний матч Української хокейної ліги відбудеться 20 жовтня о 13:50 – МХК «Динамо» зіграє з «Кременчуком».

«Дніпро» – «Кременчук» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 Кисельов (Хришпенс), 38:39. 0:2 Ворона (Савченко), 56:35. 1:2 Коляда (шостий польовий), 58:36.