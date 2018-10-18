«Крижані Вовки» у гостях обіграли «Білий Барс» в матчі УХЛ

Команда Миколи Сидорова здобула вольову перемогу.

У Білій Церкві відбувся матч 10-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між «Білим Барсом» та «Крижаними Вовками».

Раніше команди вже грали матч між собою, і перемога в грі залишилася за «Білим Барсом» (5:4). Перемога ж у сьогоднішній грі дозволяла білоцерківцям вийти на 4 місце у турнірній таблиці, а «Крижаним Вовкам» – піднятися з останнього місця на сходинку вище, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перший період пройшов у рівній боротьбі з невеликою перевагою "барсів". Друга 20-хвилинка була менш активною, проте результативною – в середині періоду команди обмінялися закинутими шайбами. Спочатку у «Білого Барса» відзначився Павло Таран, а через без малого дві хвилини відповідь прилетів від Сергія Мікульчика.

На старті третього періоду «Крижані Вовки» вийшли вперед завдяки точному кидку Миколи Двірника. «Білий Барс» активно йшов в атаку, намагаючись відігратися, проте отримав контратаку від Івана Федосова, віддав чудовий пас на Олексія Черемнова – той встановив підсумковий рахунок зустрічі 1:3.

Перемога у матчі дозволила «Крижаними Вовкам» обійти «Білий Барс», і зайняти п'яте місце в турнірній таблиці.

Свою наступну гру "барси" проведуть 21 жовтня о 13:00 проти херсонського «Дніпра», а «Крижані Вовки» зможуть відпочити до 24 жовтня – в цей день о 17:00 кияни знову зіграють з «Білим Барсом».

«Білий Барс» - «Крижані Вовки» 1:3 (0:0; 1:1; 0:2)

Шайби: 1:0 Таран (Качан - більш.), 24:29. 1:1 Мікульчик (Овчинников), 26:17. 1:2 М. Двірник (Федосов, Овчинников), 40:17. 1:3 Черемнов (Федосов - більш.), 57:38.