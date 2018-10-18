Ілля Коренчук став автором 2000-ї шайби у матчах регулярних чемпіонатів УХЛ (відео)

У матчі «Донбас» - МХК «Динамо» була закинута ювілейна шайба.

У матчі 10-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між «Донбасом» і МХК «Динамо» (2:4) була закинута 2000-а шайба в регулярних чемпіонатах.

Автором ювілейного голу на 60-й хвилині матчу став Ілля Коренчук, повідомляє офіційний сайт ліги.

Раніше, перша шайба в історії УХЛ була закинута 9 вересня 2016 року на 5-й хвилині матчу «Донбасу» і «Дженералз», де історичним досягненням відзначився форвард донеччан Сергій Бабинець. Цікаво, що 500-а шайба в регулярних чемпіонатах також була закинута в матчі «Дженералз» та «Донбасу», проте вже в Києві – її автором став Роман Благой.

1000-ну шайбу в регулярних чемпіонатах 5 жовтня 2017 року в матчі «Вовків» і МХК «Динамо» закинув нападаючий тоді ще броварської команди Соломон Шапіро.

Також у зустрічі між МХК «Динамо» і «Вовками» 20 січня 2018 року була закинута 1500-а шайба серед матчів першого етапу чемпіонату – її у ворота Владислава Гурко відправив форвард «Вовків» Олексій Овчинников.