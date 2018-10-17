"Едмонтон" обіграв "Вінніпег" у рекордному матчі Макдевіда в НХЛ

"Ойлерс" виграли в овертаймі з рахунком 5:4.

У ніч на середу в Національній хокейній лізі Коннор Макдевід набрав чотири очки в матчі з "Виннипегом", взявши участь у перших дев'яти голах "Едмонтона" в сезоні.

"Ойлерс" виграли в овертаймі з рахунком 5:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

Макдевід набрав 4 (2+2) очки, взявши участь у перших чотирьох голах своєї команди в матчі. Таким чином він доклав руку до перших дев'яти голів "Едмонтона" (2-2-0) в сезоні, що стало новим рекордом НХЛ. Попередній належав Адаму Оутсу з "Детройта", який в сезоні 1986-87 прийняв участь у перших семи голах команди. Без Макдевіда обійшовся лише гол Дарнелла Нерса в овертаймі.

"Знаєте, мені взагалі-то все одно, - сказав Макдевід. - Я не буду цим надто пишатися. Головне, що ми змогли забити вирішальний гол, а про статистику можна більше ніколи не говорити".

Після двох періодів "Ойлерс" поступалися з рахунком 1:4. Дублем у "Джетс" відзначився Адам Лоурі.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

16 жовтня.

Нью-Джерсі – Даллас– 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 3 Палмиери (Хол, Бутчер), 2:0 – 22 Колман (Сиверсон), 3:0 – 36 Деа

Рейнджерс – Колорадо– 3:2 (1:0, 1:2, 0:0)

Шайби: 1:0 – 12 Крайдер (Зукарелло-Асен, Шаттенкірк), 1:1 – 28 Ландескуг (Беррі, Джост), 2:1 – 30 Гейс (Шаттенкірк, Зукарелло-Асен), 2:2 – 39 Маккіннон (Рантанен, Ландескуг)

Філадельфія – Флорида– 6:5 (0:1, 5:2, 0:2)

Шайби: 0:1 – 17 Ватрано (Макканн, Мальгін), 1:1 – 21 Сіммондс (Гудас, Сэнхайм), 2:1 – 25 Уіл (Конекны, Хегг), 3:1 – 28 Жиру, 3:2 – 32 Ватрано (Пысик, Макканн), 4:2 – 35 Сіммондс (Фолин, Лоутон), 4:3 – 37 Барков (Йэндл, Хоффман), 5:3 – 37 Жиру (Гостисбеер, Уіл), 5:4 – 45 Дадонов (Брауера, Киселевич), 5:5 – 48 Барков (Йэндл)

Піттсбург – Ванкувер– 2:3 (1:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 6 Генцел, 1:1 – 8 Хаттон (Гранлунд, Шаллер), 1:2 – 18 Саттер (Мотта, Шаллер), 2:2 – 56 Хагелін (Малкін, Кессел), 2:3 – 60 Босер (Танев)

Тампа-Бей – Кароліна– 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – 10 Ферланд (Агв, Терявяйнен), 1:1 – 12 Джонсон (Джирарди, Жозеф), 2:1 – 26 Джонсон ( Міллер, Ерні), 2:2 – 32 Нечас (Зиков, Фогеле), 3:2 – 47 Гурде (Палат), 4:2 – 58 Джонсон (Джирарди, Кучеров)

Міннесота – Арізона– 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 13 Перлини (Хиностроза, Оэстерле), 1:1 – 23 Гранлунд (Сперджен), 2:1 – 46 Е. Стаал (Сутер, Цукер)

Вінніпег – Едмонтон– 4:5 (3:1, 1:0, 0:3)

Шайби: 1:0 – 4 Лаурі (Танев), 2:0 – 7 Лаурі (Копп, Перро), 2:1 – 12 Макдэвид (Драйзайтль), 3:1 – 13 Чьяро (Куликов, Елерс), 4:1 – 21 Шайфли (Морріссі, Лайні), 4:2 – 40 Рэтти (Клефбом, Макдэвид), 4:3 – 42 Макдэвид (Драйзайтль, Нюджент-Хопкінс), 4:4 – 53 Пулюярви (Макдэвид, Нюджент-Хопкінс), 4:5 – 61 Нерс (Нюджент-Хопкінс)

Вегас – Баффало– 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 18 Маршессо (Сміт, Карлссон), 2:0 – 22 Ікін, 3:0 – 50 Карлссон (Сміт), 3:1 – 59 Соботка (Маккейб, Окпосо), 4:1 – 59 Маршессо (Карлссон)