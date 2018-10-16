Харківське Динамо сенсаційно обіграло на виїзді Донбас в чемпіонаті УХЛ

Матч завершився поразкою чемпіона України - 2:4.

У Дружківці матчем між «Донбасом» і МХК «Динамо» стартував десятий тур чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги.

Зустріч «Донбас» почав, як завжди, досить активно і вже з перших секунд матчу змусив понервувати кілька разів Тимура Мамедова, але шайба не йшла у харківські ворота і рахунок фактично протягом всього періоду залишався не відкритим.

Однак, під кінець двадцятихвилинки ситуація обернулася не кращою стороною для донеччан – харківський клуб в більшості зміг розмочити ворота Сергія Костенка, заволодівши таким чином і моральною, і ігровою перевагою.

Відразу у другому періоді Іллі Смирнову вдалося точним кидком зрівняти рахунок, але низка вилучень під кінець двадцятихвилинки призвела до ще двох пропущених шайб – відзначилися Олександр Дегтярьов і Микита Олійник. Таким чином на другу перерву команди пішли з перевагою харків'ян у дві шайби.

У заключному відрізку зустрічі "динамівці" на перших же хвилинах закинули четверту шайбу у ворота чинного чемпіона України, а у донеччан вже не вистачило ні сил, ні часу для того, щоб відіграти пропущені голи. Крапку в матчі поставив Ілля Коренчук, який на останніх секундах поєдинку прошив Тимура Мамедова, встановивши остаточний рахунок 2:4.

Як повідомляє офіційний сайт УХЛ, 10-й тур Української хокейної ліги продовжиться вже 18 жовтня: спочатку в 18:45 зустрінуться «Білий Барс» і «Крижані Вовки», а потім в 19:00 «Дніпро» зіграє проти «Кременчука».

«Донбас» – МХК «Динамо» 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайби: 0:1 Худяков (Ромащенко, Жовнір - більш.), 15:42; 1:1 Смирнов (Григор'єв, Карпенко), 21:33; 1:2 Дегтярьов (Жовнір, Худяков - більш.), 37:56; 1:3 Олійник (Ромащенко - більш.), 38:49; 1:4 Матвієнко (Максименко, Кобіков - більш.), 41:43; 2:4 Коренчук (Кирющенков, Кузьмик), 59:57.