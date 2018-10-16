Детройт Ред Уінгз зазнав шостої поразки поспіль на старті сезону НХЛ

Комада пропустила сім шайб у матчі з "Монреаль Канадієнс"

У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі "Детройт" пропустив сім шайб від "Монреаля" і зазнав шостої поспіль поразки на старті сезону.

Матч завершився з счето 7:3 на користь "Канадієнс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Два голи і передача Томаша Татара і дубль Хонатана Друена забезпечили "Монреалю" (3-1-1) третю перемогу в сезоні, а "Детройт" (0-4-2) зазнав шостої поспіль поразки на старті. Татар вдруге поспіль набрав три очки у матчі проти колишньої команди. В останній раз "Ред Уінгз" так погано розпочинали сезон у 1985 році, коли перша перемога була здобута ними лише в 10-му матчі.

"Треба вже показати трохи гордості, вистачить - значить вистачить, - сказав захисник "Детройта" Ніклас Крунвалль. - Ми повинні грати краще і просто працювати. Зараз ми собі не даємо жодного шансу. Такі матчі вигравати важко".

Нападник "Канадієнс" Томаш Плеканец провів 1000-й матч в НХЛ і відзначився голом. Раніше тільки чотири гравця "Монреаля" забивали у своєму 1000-му матчі - Анрі Рішар, Ларрі Робінсон і Олексій Ковальов. У "Детройта", який в останніх трьох матчах був переграний з загальним рахунком 8:20, дублем відзначився Андреас Атанасіу.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

15 жовтня.

Торонто – Лос-Анджелес– 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 1 Капанен (Меттьюс, Гардінер), 2:0 – 19 Марло (Гардінер, Паливо), 2:1 – 23 Ковальчук (Форборт, Иафалло), 3:1 – 28 Марнер (Хайман, Таварес), 4:1 – 47 Капанен (Меттьюс)

Монреаль – Детройт– 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – 7 Друэн, 2:0 – 16 Плеканец (Джулсен, Пеку), 2:1 – 17 Атанасиу (Гронек, Бертуцци), 3:1 – 19 Татар (Дано), 4:1 – 23 Галлахер (Райллі, Татар), 5:1 – 24 Юдон (Пеку, Петрі), 6:1 – 35 Друэн (Будинок, Татар), 6:2 – 47 Атанасиу (Нюквист, Гленденинг), 6:3 – 50 Ванек (Манта), 7:3 – 58 Байрон (Армія, Котканиеми)

Оттава – Даллас– 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайби: 0:1 – 16 Клингберг (Радулов, Спецца), 1:1 – 39 Лажойе (Райан, Дюшен), 2:1 – 41 Ткачак (Демело, Тірні), 3:1 – 50 Бедкер (Дюшен), 4:1 – Сміт 58

Нешвілл – Міннесота– 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 6 Сміт (Джохансен, Суббан), 1:1 – 13 Дамба (Парізе, Койву), 2:1 – 23 Екхольм (Джохансен), 3:1 – 32 Форсберг (Терріс), 3:2 – 35 Койву (Парізе, Гранлунд), 4:2 – 59 Саломяки (Суббан)