Донбас вдруге за два дні обіграв Крижаних вовків в чемпіонаті УХЛ

Матч завершився з рахунком 8:3.

У Дружківці відбувся матч 11-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між «Донбасом» і «Крижаними Вовками».

Команди зіграли між собою вдруге за два дні. Знову, як і в суботу, перемога дісталася фавориту - "Донбасу", повідомляє офіційний сайт змагань.

У другому поєдинку «Донбасу» вдалося відкрити рахунок вже на перших хвилинах – відзначився Віталій Лялька, а через пару хвилин подвоїв перевагу Віталій Кирющенков. На 19-й хвилині свою першу шайбу в сезоні закинув найкращий бомбардир минулого чемпіонату Володимир Чердак.

Читайте також«Кременчуг» всуху переграв МХК «Динамо» в матчі УХЛ

Другий період розпочався з шайби Микити Шабанова, який вийшов віч-на-віч з воротарем «Донбасу». Двічі пропустивши від Іллі Смирнова, «Крижані Вовки» змогли відзначитись у воротах Богдана Дяченка ще раз – шайба на рахунку Івана Федосова. Під завісу двадцятихвилинки свій шанс біля чужих воріт реалізував форвард «Донбасу» Владислав Луговий.

На початку третього періоду Соломону Шапіро вдалося реалізувати відкладений штраф «Донбасу» і скоротити розрив у рахунку. На 46-й хвилині свою третю шайбу в матчі закинув Ілля Смирнов, а крапку в поєдинку поставив Володимир Чердак.

Підсумковий рахунок матчу 8:3, і це друга перемога «Донбасу» над «Крижаними Вовками» за два дні. Свою наступну гру донеччани проведуть 16 жовтня в 18:00 проти МХК «Динамо», а «Крижані Вовки» двома днями пізніше зіграють з «Білим Барсом».

«Донбас» - «Крижані Вовки» 8:3 (3:0; 3:2; 2:1)

Шайби: 1:0 Лялька (Смирнов, Чердак), 01:02. 2:0 Кирющенков (Чердак), 03:51. 3:0 Чердак (Кузьмик, Кирющенков), 18:25. 3:1 Шабанов (Чикида), 26:20. 4:1 Смирнов (Скрипець, Денискін - більш.), 28:51. 5:1 Смирнов (Лялька, Денискін), 34:53. 5:2 Федосов (М. Дворник, Овчинніков), 35:26. 6:2 Луговий (Костіков, Захаров), 39:25. 6:3 Шапіро (Шабанов, Черемнов - 6-й польовий), 44:06. 7:3 Смирнов (Лялька, Денискін), 46:25. 8:3 Чердак (Кирющенков), 48:40.