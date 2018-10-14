"Торонто" обіграв володаря Кубка Стенлі "Вашингтон" в центральному матчі дня НХЛ

У Національній хокейній лізі відбувся великий ігровий день.

У ніч на неділю, у Національній хокейній лізі відбулися 14 матчів, в центральному з яких "Торонто Мейпл Ліфз" обіграли "Вашингтон Кепіталз".

Гра завершилася з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Остон Меттьюз забив 10-й гол у сезоні та допоміг "Торонто" (5-1-0) продовжити переможну серію до чотирьох матчів. Нападник "Ліфс" став 15-м гравцем в історії ліги, який закинув не менше 10 шайб у перших шести зустрічах сезону. Також він став другим хокеїстом в історії "Мейпл Ліфс", які набрали більше одного очка. Переможний гол у "Торонто" при грі в більшості на шостій хвилині третього періоду забив Джош Лейво.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

13 жовтня.

Філадельфія – Вегас– 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 58 Ікін (Карпентер)

Рейнджерс – Едмонтон– 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 12 Зибанежад (Сміт, Стаал), 1:1 – 14 Нюджент-Хопкінс (Макдэвид, Нерс), 1:2 – 46 Макдэвид (Нюджент-Хопкінс, Драйзайтль)

Оттава – Лос-Анджелес– 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 6 Тірні (Шабо, Демело), 2:0 – 11 Уайдман (Бедкер, Ткачак), 3:0 – 16 Стоун (Шабо, Дюшен), 4:0 – 30 Уайт (Ярош, Лажойе), 4:1 – 35 Льюїс (Маззин, Дауті), 5:1 – 51 Уайдман (Ткачак, Дюшен)

Бостон – Детройт– 8:2 (1:0, 3:0, 4:2)

Шайби: 1:0 – 19 Пастрняк (Карло, Вагнер), 2:0 – 24 Макевой (Бержерон), 3:0 – 31 Дебраск (Крейчі), 4:0 – 36 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 4:1 – 40 Гронек (Нюквист, Бертуцци), 5:1 – 42 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 5:2 – 48 Ларкін (Дженсен, Нільсен), 6:2 – 50 Бьорк (), 7:2 – 55 Дебраск (Крейчі, Карло), 8:2 – 59 Курали (Бьорк, Міллер)

Міннесота – Кароліна– 4:5 (1:1, 0:1, 3:2)

Шайби: 0:1 – 8 Дж.Стаал (Вільямс, ван Римсдайк), 1:1 – 16 Койл (Дамба, Сперджен), 1:2 – 35 Піску (Терявяйнен, Агв), 2:2 – 41 Сперджен (Парізе, Койву), 3:2 – 45 Цукер (Сутер, Гранлунд), 3:3 – 49 Агв (Фолк, Терявяйнен), 4:3 – 55 Гранлунд (Парізе), 4:4 – 58 Вільямс (Фолк, Агв), 4:5 – 62 Агв (Піску, Вільямс)

Вашингтон – Торонто– 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 1 Стівенсон (Овечкін, Кузнєцов), 1:1 – 23 Капанен (Меттьюс, Хэйнси), 2:1 – 24 Кузнєцов (Овечкін, Бэкстрем), 2:2 – 38 Ліндхольм (Гардінер, Браун), 2:3 – 46 Ливо (Гардінер, Юнссон), 2:4 – 58 Меттьюс (Райллі, Капанен)

Флорида – Ванкувер– 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 32 Юбердо (Мальгін, Трочек), 1:1 – 34 Петтерссон (Босер, Берча), 2:1 – 37 Трочек (Хоффман, Йэндл), 2:2 – 38 Руссель (), 2:3 – 46 Хорват (Едлер, Берча)

Тампа-Бей – Коламбус– 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)

Шайби: 1:0 – 1 Хедман (Кучеров, Джонсон), 2:0 – 11 Пакетт (Гурде), 3:0 – 18 Гурде (Джонсон, Сергачев), 3:1 – 28 Андерсон (Мюррей, Веннберг), 3:2 – 35 Бьоркстранн (), 4:2 – 39 Пойнт (), 5:2 – 41 Пойнт (Сергачев, Міллер), 6:2 – 47 Киллорн (Стэмкос, Міллер), 7:2 – 53 Кучеров (Коберн, Палат), 8:2 – 59 Міллер (Строльман, Пойнт)

Монреаль – Піттсбург– 4:3 (0:2, 3:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 3 Симон (Летанг, Спронг), 0:2 – 15 Летанг (Малкін, Кессел), 1:2 – 20 Татар (Дано, Галлахер), 2:2 – 27 Галлахер (Татар, Петрі), 3:2 – 28 Татар (Петрі, Друэн), 3:3 – 31 Кессел (Малкін, Кросбі)

Даллас – Анахайм– 5:3 (0:2, 4:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 9 Сильверберг (Комтуа, Ліндхольм), 0:2 – 13 Шервуд (Лундстрем, Менсон), 0:3 – 28 Хенрік (Ліндхольм, Стіл), 1:3 – 31 Радулов (Клингберг, Сегін), 2:3 – 33 Керрік (Спецца, Ничушкин), 3:3 – 34 Бенн (Комо, Сегін), 4:3 – 37 Клингберг (Радулов), 5:3 – 58 Факсу (Линделль, Бенн)

Нешвілл – Айлендерс– 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – 15 Йернкрук (Хартман, Боніно), 2:0 – 16 Форсберг (Арвідссон, Джохансен), 3:0 – 19 Арвідссон (Хем'юс, Джохансен), 3:1 – 26 Нелсон (Еберле, Чи), 3:2 – 32 Ледд (Барзэл), 4:2 – 44 Терріс (Йосі), 5:2 – 59 Форсберг (Екхольм)

Чикаго – Сент-Луїс– 4:3 (2:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 11 Анісімов (Кагун, Саад), 2:0 – 16 Кейн (), 2:1 – 32 Шенн (Тарасенко, Шмалц), 2:2 – 41 Перон (), 2:3 – 44 Шенн (Парайко, Стеен), 3:3 – 53 Дебринкат (Кіт, Тэйвс), 4:3 – 64 Дебринкат (Анісімов, Густафссон)

Аризона – Баффало– 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 2 Далін (Родрігес, Скіннер), 0:2 – 18 Ширі (Айкел, Райнхарт), 0:3 – 56 Скіннер (Ристолайнен)

Колорадо – Калгарі– 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Маккіннон (Ландескуг, Рантанен), 2:0 – 2 Комфер (Коул, Беррі), 2:1 – 30 Беннетт (Стоун, Баклунд), 2:2 – 58 Ліндхольм (), 2:3 – 60 Годро (Броді, Монахан)