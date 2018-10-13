«Кременчук» всуху переграв МХК «Динамо» в матчі УХЛ

"Городяни" закинули по шайбі в кожному з періодів.

У Кременчуці відбувся матч дев'ятого туру чемпіонату Української хокейної ліги між «Кременчуком» і МХК «Динамо».

Господарі виграли матч з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Кременчужани виглядали більш активними в атаці, і створювали постійна напруга біля воріт Тимура Мамедова. На 16-й хвилині рахунок відкрив Олексій Зайцев, а в дебюті другого періоду перевага "городян" подвоїв капітан команди Тимур Гриценко.

Підсумковий рахунок поєдинку встановив кращий снайпер УХЛ Микола Кисельов, закинувши свою 12-ту шайбу в сезоні. Таким чином, «Кременчуг» всуху обіграв харківський клуб, а голкіпер "городян" Микита Гордюшин оформив перший шатаут.

Свій наступний матч МХК «Динамо» проведе 16 жовтня о 18:00 в гостях проти «Донбасу», а «Кременчук» двома днями пізніше зіграє в Херсоні проти «Дніпра».

«Кременчук» - МХК «Динамо» 3:0 (1:0; 1:0; 1:0)

Шайби: 1:0 Зайцев (Кисельов), 15:12. 2:0 Гриценко (Савченко, Ворона), 21:06. 3:0 Кисельов (Горлушко), 46:48.