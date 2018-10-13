«Білий Барс» поступився «Дніпру» в матчі дев'ятого туру УХЛ

Дублем у складі херсонців відзначився Микита Макарицький.

У Білій Церкві «Білий Барс» і «Дніпро» відкрили дев'ятий тур чемпіонату Української хокейної ліги.

Гості виграли цей матч з рахунком 2:5, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перший період пройшов досить рівно в обох команд, та хоч херсонці істотно перекидали супротивника, але відкрити рахунок їм так і не вдалося.

Нулі на табло протрималися аж до старту другого періоду, коли Роман Мацейко отримав чудову передачу від Кирила Бондаренка і пробив голкіпера білоцерківців. Однак «Білий Барс» вже за 7 хвилин зусиллями Дениса Бородая зміг відіграти пропущену шайбу.

Так само результативно команди провели останні хвилини другого періоду – спочатку Микита Макарицький вивів свій клуб вперед, а потім Євген Тимченко знову зробив рівними цифри на табло, вирівнявши шанси на перемогу і залишивши головну інтригу зустрічі на третій період.

Заключний відрізок зустрічі гості почали з двох швидких закинутих шайб, що і визначило результат цієї зустрічі, – по черзі відзначилися Микита Макарицкий і Андрій Жвачкін. Далі по ходу періоду господарі не змогли зібратися з силами і знову відіграти пропущені шайби.

Фінальну крапку в матчі поставив Сергій Афанасьєв, який за секунду до сирени відправив шайбу у ворота «Білого Барса», встановивши остаточний рахунок 2:5.

Нагадаємо, що в 17:00 заключний поєдинок дев'ятого туру зіграють в Дружківці – «Донбас» прийме «Крижаних Вовків».

«Білий Барс» – «Дніпро» 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Шайби: 0:1 Мацейко (Бондаренко), 23:20; 1:1 Бородай (Панченко, Лісників), 30:42; 1:2 Макарицкий, 32:10; 2:2 Тимченко (Дурдыев), 37:19; 2:3 Макарицкий (Мацейко, Золотухін), 42:14; 2:4 Жвачкін (Пугачов, Афанасьєв), 42:39: 2:5 Афанасьєв (Жвачкін, Пугачов - більш.) 59:59.