Нападник збірної України з футболу пограв у хокей в Києві
10:46, 12 жовтня 2018Хокей
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Євген Селезньов скористався міжнародною паузою в календарі і відвідав каток в столиці України.
Селезньов скористався паузою у футбольному календарі і пограв в хокей в Києві / uhl.ua
Нападник збірної України з футболу Євген Селезньов відвідав Київ, де встиг зіграти в хокей з друзями.
Під час паузи, передбаченої в клубному європейському календарі на матчі національних збірних, 33-річний форвард, який не потрапив в заявку команди Андрія Шевченка, все-таки залишив розташування свого нинішнього клубу – турецького «Акхисара», повідомляє офіційний сайт УХЛ.
Раніше Селезньов неодноразово був помічений на льоду, з ключкою в руках, в цей раз компанію йому склав екс-гравець НХЛ і збірної України, а нині виконавчий директор Української хокейної ліги Сергій Варламов.
Зазначимо, що Селезньов знаходився на льоду у формі донецького ХК «Донбас» зразка виступів у найсильнішій в Європі Континентальній хокейній лізі.
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