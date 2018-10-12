Нападник збірної України з футболу пограв у хокей в Києві

Євген Селезньов скористався міжнародною паузою в календарі і відвідав каток в столиці України.

Нападник збірної України з футболу Євген Селезньов відвідав Київ, де встиг зіграти в хокей з друзями.

Під час паузи, передбаченої в клубному європейському календарі на матчі національних збірних, 33-річний форвард, який не потрапив в заявку команди Андрія Шевченка, все-таки залишив розташування свого нинішнього клубу – турецького «Акхисара», повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Раніше Селезньов неодноразово був помічений на льоду, з ключкою в руках, в цей раз компанію йому склав екс-гравець НХЛ і збірної України, а нині виконавчий директор Української хокейної ліги Сергій Варламов.

Зазначимо, що Селезньов знаходився на льоду у формі донецького ХК «Донбас» зразка виступів у найсильнішій в Європі Континентальній хокейній лізі.