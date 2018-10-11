«Кременчук» на класі обіграв «Білий Барс» у матчі УХЛ

"Городяни" записали на свій рахунок сьому перемогу поспіль - зараз з рахунком 3:5.

У Білій Церкві матчем місцевого «Білого Барса» проти «Кременчука» завершився восьмий тур чемпіонату Української хокейної ліги.

Гра завершилася перемогою гостьової команди на класі, з рахунком 3:5, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч "городяни" розпочали з шаленим бажанням продовжити свою переможну серію, що незабаром і відбилося на табло – на 11-й хвилині матчу Микола Кисельов прошив Кирила Кучера і відкрив рахунок у матчі, очоливши таким чином топ бомбардирів УХЛ в поточному сезоні. На даний момент на рахунку у кременчуцького форварда 16 (11+5) результативних балів у восьми поєдинках.

Тільки у другому періоду підопічні Костянтина Буценка почали "кусатися" і змогли на шайбу Івана Савченка відповісти потужним кидком від Павла Тарана. Але потім до кінця другої 20-хвилинки кременчужани повністю заволоділи ігровою перевагою і ще двічі "прошили" Кирила Кучера – по черзі відзначилися Олександр Бойових і Віктор Тютченко.

У третій двадцятихвилинці команди суттєво зменшили швидкості і стали проводити менш гострі атаки, але це не завадило закинути ще три шайби до кінця цього матчу. Спочатку Гліб Кривошапкин збільшив розрив між командами, а потім двічі у воротах Микити Гордюшина відзначилися Денис Бородай і Павло Таран, який, до речі, зміг зробити дубль в цьому поєдинку.

Таким чином зустріч закінчилася з рахунком 3:5 на користь кременчужан. Команда Олександра Савицького посіла впевнене друге місце в турнірній таблиці з 20 набраними очками, а «Білий Барс» з п'ятьма очками опустився на п'яту сходинку.

Раніше МХК «Динамо» в овертаймі переграло «Крижаних Вовків», а «Донбас» вдруге поступився херсонському «Дніпру».

«Білий Барс» – «Кременчук» 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)

Шайби: 0:1 Кисельов (Фурса), 10:42; 0:2 Савченко (Бєльський), 21:50; 1:2 Таран (Дурдыев, Тимченко) - більш.), 26:34; 1:3 Бойових (Зайцев, Кисельов), 26:55; 1:4 Тютченко (Красильников, Грицько - більш.), 28:36; 1:5 Кривошапкин (Толстушко), 50:08; 2:5 Бородай (Васильєв), 51:13; 3:5 Таран (Тимченко, Печерських-більш.), 59:37.