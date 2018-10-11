Українська хокейна ліга увішла в топ-10 ліг світу за кількістю абонентів в соцмережах

УХЛ змогла обігнати навіть сторінки, присвячені основному командному виду спорту – футболу.

За два роки існування Української хокейної ліги (ВХЛ) на офіційній сторінці у Facebook вже налічується понад 46 000 передплатників, і їх кількість стрімко зростає.

Таким чином, з 46 282 передплатниками УХЛ змогла обігнати навіть сторінки, присвячені основним командного виду спорту – футболу (УПЛ - 29 165 передплатників), повідомили УНІАН у прес-службі УХЛ.

Враховуючи таку стрімку тенденцію розвитку Ліги можна сміливо говорити про те, що копітка робота з уболівальниками, клубами і гравцями дійсно творить дива. Так, у порівнянні з провідними світовими лігами, сторінки яких набирають понад 100 000 передплатників, УХЛ поки не змагається. Але тут потрібно враховувати те, що Ліга існує всього два роки, і це тільки перші етапи її розвитку. Адже спочатку УХЛ була створена, щоб через кілька років підняти рівень цього виду спорту за рахунок розширення аудиторії та залучення все нових і нових уболівальників.

Перше місце очікувано зайняла найвідоміша і сильна ліга світу – НХЛ, яка зараз налічує більше 4 000 000 передплатників на своїй офіційній сторінці. На даний момент ця цифра недосяжна для всіх інших ліг світу. До речі, особливий зростання передплатників спостерігався в період фіналу кубка Стенлі, коли весь світ спостерігав за найяскравішими іграми чемпіонату. А це дозволило менеджменту НХЛ зібрати свої щедрі плоди в особі величезного зростання передплатників, відвідуваності, переглядів і, звичайно ж, лайків.

Далі по списку йде російська КХЛ з 143 000 передплатників. З розвитку вона змогла випередити провідні ліги Німеччини, Фінляндії, Швеції та Швейцарії.

До речі, у сторінки швейцарської NLA у Facebook зараз налічується 52 561 передплатників, що всього на 6 000 випереджає українську УХЛ. Так що, цілком можливо, що вже в майбутньому сезоні Українська хокейна ліга випередить і своїх найближчих конкурентів.

Варто говорити про те, що перші 6 ліг, випередили УХЛ, належать країнам, які з року в рік успішно виступають у світової хокейної еліти та мають найсильніші національні чемпіонати.

Варто відзначити, що на старті сезону 17/18 кількість передплатників Української хокейної ліги ледве досягало позначки в 7 000, а через рік кількість користувачів перевищила 46 000. Це свідчить про якісну роботу з вболівальниками і на соціальних платформах. Варто припустити, що через кілька років Ліга зможе забезпечити собі не просто місце в топі, а й впевнено вирветься вперед, залишивши позаду провідні ліги світу.

Варто відзначити, що скажена активність користувачів і божевільні охоплення сторінки (майже 2 392 130 унікальних користувача за сезон) показують, що це чиста цільова аудиторія, а не залучені зі сторони користувачів. Що теж можна вважати серйозним досягненням Української хокейної ліги і великим кроком в розвитку цього виду спорту в Україні.

За кількістю передплатників Українська хокейна ліга випереджає багато провідних європейських ліг і нітрохи не поступається їм в тенденціях розвитку в соціальних мережах.

А зростання передплатників і охоплення в соціальних мережах і зовсім можна назвати одним з кращих, адже яка ще ліга зможе похвалитися зростанням аудиторії в 6,5 рази за сезон?

УХЛ з 46 000 передплатників обігнала провідні ліги Данії, Австрії, Франції, Італії, Словаччини, Британії та інших країн, а також випередила другі ліги Швеції, Фінляндії та Росії.

У сезоні 17/18 сторінка УХЛ у Facebook змогла досягти рекордних показників охоплення новин – пости Ліги подивилося рекордні 2 392 130 унікальних користувачів, що, звичайно, відбилося і на кількості нових вболівальників, і на якості подається контенту.

Всіх цих успіхів Українська хокейна ліга не досягла б без якісної роботи зі своєю аудиторією і впровадження нових стратегій і рубрик у свої соціальні платформи.

Завдяки таким постійним рубриками, як #хоккейнаяпятница і #хоккейныевыходные, «Топ-новин за місяць», «чи Знаєте Ви» і багато інших досягається активність вболівальників на сайті і соціальних мережах Ліги. А конкурси, які УХЛ проводить з періодичністю в кілька тижнів і постійні опитування на сайті і Facebook і зовсім дозволили зірвати куш переглядів і охоплення.

Наприклад, в кінці сезону Ліга розіграла новенький смартфон і 35 000 гривень на хокейну екіпіровку.

Протягом цього сезону УХЛ розігрувала свою фірмову продукцію (шайби, календарі, кепки, хокейки), а також влаштувала розіграш на цілий ящик солодких призів і шайби з цінними автографами хоккеиств.

Все це позвліло залучити до хокею величезна кількість нових вболівальників і з кожним разом нарощувати кількість передплатників на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Проаналізувавши результати роботи Української хокейної ліги, SMM-менеджер компанії «PublBox» Максим Шевельов розповів нам про подальше зростання і тенденції розвитку Ліги мережах:

– Розвиток бренду в соціальних мережах - це завжди добре і дуже важливо для будь-якого бренду. Оскільки УХЛ має всі складові бренду, ми можемо ідентифікувати його і користуватися цією особливістю. Погляньте на різні ліги в США - Бейсбол, Американський футбол, Баскетбол - всі вони теж є брендами і мають величезну кількість передплатників у соціальних мережах.

Люди дійсно цікавляться, спілкуються і стежать за розвитком подій в тій чи іншій лізі. А адже раніше це було просто неможливо! Можна з упевненістю говорити про те, що УХЛ сповна задовольняє потреби і інтереси своїх передплатників і вболівальників. Та й взагалі, робота з вболівальниками – це одне з основних напрямків роботи Ліги, що допомагає розвиватися і самої УХЛ, і всьому хокею в нашій країні.

Головна причина успіху УХЛ в соціальних мережах - це якісний і актуальний контент. Він не тільки про спорт, але і про історії успіху, новинах і конкретних людях. Не менш важлива ніж контент правильно вибудувана рекламна стратегія, яка йде синхронно з загальної маркетингової.

Так само дуже добре, що для більшого охоплення аудиторії Українська хокейна використовує Instagram, і YouTube, і навіть Telegram - дані соціальні мережі ідеальні для взаємодії з аудиторією.

Безумовно, 46 000 передплатників УХЛ - це чудова цифра. Видно, що smm фахівці працюють не даремно. 7 місце серед усіх ліг світу за кількістю передплатників - дуже хороший результат!

Хоч результати роботи Ліги дійсно досить високі, але на цьому УХЛ зупинятися точно не буде, адже з кожним новим сезоном до лав вболівальників та любителів хокею приєднується все більше і більше людей. А це дає величезний поштовх до розвитку національного чемпіонату, і до зростання професіоналізму збірних, які будуть радувати українських уболівальників перемогами на міжнародній арені.

Тому надалі УХЛ планує йти тільки вперед, розвиватися і вдосконалюватися, ставати ближче до своїх уболівальників і розширювати свою аудиторію, адже, як не крути, а результати виконаної роботи говорять про те, що УХЛ подає дуже непогані надії на майбутнє українського хокею. Залишається тільки зберігати і нарощувати тенденції розвитку і, звичайно ж, прагне тільки до нових вершин.