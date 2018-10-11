Вашингтон здолав Вегас, Арізона по буллітам обіграла Анахайм в НХЛ

"Філадельфія" в гостях зломила "Оттаву".

У ніч на четвер відбулися три матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Оттава – Філадельфія– 4:7 (1:1, 2:3, 1:3) Шайби: 1:0 – 8 Ткачак (Лажойє, Тірні), 1:1 – 14 Ворачек (Жиру, Гостисбеєр), 2:1 – 21 Ткачак (Шабо, Бедкер), 2:2 – 23 Кутюр'є (Ворачек, Гудас), 2:3 – 26 Ворачек (Гудас), 3:3 – 31 Лажойє (Ткачак, Тірні), 3:4 – 35 Лоутон (Макдоналд, Уіс), 3:5 – 44 Хегг (Уіс, Раффль), 3:6 – 52 Жиру (Ворачек, Гостисбеєр), 4:6 – 57 Лажойє (Бедкер, Тірні), 4:7 – 59 Лоутон (Гудас, Ворачек) Вашингтон – Вегас– 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Шайби: 1:0 – 19 Кузнєцов (Карлсон, Бекстрем), 2:0 – 30 Овечкін (Конноллі, Кузнєцов), 2:1 – 30 Ікін, 3:1 – 45 Бекстрем (Карлсон, Кузнєцов), 3:2 – 47 Сміт (Карлссон, Холден), 4:2 – 50 Овечкін (Конноллі, Кузнєцов), 5:2 – 58 Оші (Орлов, Нісканен) Анахайм – Арізона – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0) Шайби: 1:0 – 5 Кеслер (Ліндхольм, Кольяно), 1:1 – 17 Строум (Панік, Келлер), 1:2 – 25 Річардсон (Ялмарссон, Грабнер), 2:2 – 34 Стріт (Петтерссон)

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