«Дніпро» вдруге в сезоні УХЛ переграв «Донбас»

Розрив у турнірній таблиці між командами збільшився до 7 очок.

У Херсоні відбувся матч 8-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між «Дніпром» і «Донбасом».

Напередодні зустрічі команди займали 1 і 3 місця в турнірній таблиці, а перший матч клубів у сезоні завершився перемогою «Дніпра» 2:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

У середині першого періоду рахунок відкрив Кирило Бондаренко, виїхавши з-за воріт Богдана Дяченко і переправив шайбу у сітку, знаходячись практично впритул до воротаря.

Гості зрівняли рахунок на 35-й хвилині зустрічі, коли Ілля Коренчук реалізував одне з численних вилучень «Дніпра». Проте вже за 36 секунд Андрій Жвачкін знову вивів «Дніпро» вперед, а незадовго до закінчення другого періоду Ілля Декало подвоїв перевагу херсонців.

Крапку в матчі поставив Іван Золотухін, отримавши зручний пас від все того ж Андрія Жвачкина. Гості намагалися "повернутися" в гру, але відмінний матч провели захисники «Дніпра» і голкіпер Олег Петров.

Таким чином, «Дніпро» збільшив відрив від «Донбасу» в турнірній таблиці до 7 очок, другий раз поспіль, обігравши донеччан в рамках регулярного чемпіонату.

Свій наступний матч «Донбас» проведе 13 жовтня о 17:00 проти «Крижаних Вовків», а «Дніпро» в той же день о 13:00 зіграє виїзний поєдинок з «Білим Барсом».

Заключний матч 8-го туру УХЛ відбудеться завтра, 11 жовтня, о 18:45 - «Білий Барс» приймає «Кременчуг».

«Дніпро» - «Донбас» 4:1 (1:0; 2:1; 1:0)

Шайби: 1:0 Бондаренко (Коляда), 09:06. 1:1 Коренчук (Кирющенков, Гончаров - більш.), 34:43. 2:1 Жвачкін (Пугачов), 35:19. 3:1 Декало (Золотухін, Коляда), 39:21. 4:1 Золотухін (Жвачкін, Пугачов), 45:45.