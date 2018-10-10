МХК «Динамо» в овертаймі здолало «Крижаних Вовків» в матчі УХЛ

Харків'яни реабілітувалися за першу програну зустріч.

У Києві матчем між «Крижаними Вовками» і МХК «Динамо» стартував восьмий тур чемпіонату Української хокейної ліги.

Матч кияни почали з величезним бажанням вдруге у сезоні обіграти свого опонента з Харкова, повідомляє офіційний сайт ліги.

Це відбилося і на табло – Микита Шабанов на першій хвилині зустрічі засмутив Тимура Мамедова і відкрив рахунок у матчі. Перевагою «Вовки» володіли протягом усього другого періоду, але глядачів забитими шайбами команди так і не порадували, пішовши на перерву з рахунком 1:0 на користь господарів.

Найрезультативнішим став заключний відрізок зустрічі. Спочатку зрівняв рахунок Микита Олійник, проте вже за дві хвилини Соломон Шапіро вивів "вовків" вперед. МХК «Динамо» на це відповіли точними кидками Ігоря Худякова і Філіпа Матвієнко, однак, за 3 хвилини до кінця матчу Кирило Фроленко потужним кидком від синьої лінії перевів матч в овертайм.

У додатковий час підопічним Олександра Сеуканда все ж вдалося зламати оборону противника і пробити Микиту Глотова – вирішальну шайбу на свій рахунок записав Руслан Максименко.

«Крижані Вовки» - МХК «Динамо» 3:4 ВІД (1:0, 0:0, 2:3, 0:1)

Шайби: 1:0 Шабанов (Шапіро, Овчинников), 00:45. 1:1-Олійник (Ромащенко), 45:49. 2:1 Шапіро (Шабанов), 47:39. 2:2Худяков (Жовнір - більш.), 50:34. 2:3 Матвієнко (Максименко), 52:36. 3:3 Фроленко (Н. Двірник, Овчинников), 56:56. 3:4 Максименко (Жовнір), 63:34