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У Федерації хокею України дозволили дівчині виступати в юнацькому ЧУ серед чоловіків

11:51, 09 жовтня 2018
Хокей
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Поліна Лубінець отримала право виступати в чоловічому ЧУ своєї вікової категорії / XSport.ua

Виконком Федерації хокею України прийняв рішення, як виняток, дати згоду на включення до заявочного списку команди «Гладіатори» з міста Дніпро і допустити до участі у чемпіонаті України серед юнаків 2005 (U-14) року народження дівчинку - Поліну Лубінець.

Вона пройшла тестування на високому рівні, продемонструвавши один з найкращих результатів цієї вікової категорії та здобула прохідні бали, повідомляє офіційний сайт ФХУ

"За умови належного оформлення адміністрацією навчального спортивного закладу всіх додаткових до основної заявки документів, Поліна може стати повноправною учасницею змагання", - йдеться у повідомленні.

Ця подія є історичною в українському хокеї, тому що дівчинка вперше отримала дозвіл на виступи в чоловічому чемпіонаті.

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Теги: #хокей#чемпіонат України