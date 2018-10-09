Анахайм виграв три гри поспіль на старті сезону НХЛ, Детройт - тричі програв

Анахайм Дакс виграли у Детройт Ред Уінгз в очному протистоянні в серії булітів.

"Анахайм" став першою командою ліги, яка виграла три матчі поспіль на старті сезону.

З "Дакс" таке сталося вперше з чемпіонату 2006-07, коли вони завоювали Кубок Стенлі, повідомляє офіційний сайт ліги.

У свою чергу, "Детройт" зазнав третьої поспіль поразки, чого з командою не траплялося з сезону 1991-92.

Переможна серія "Анахайма" тим більше вражає, що команду знову, як і в минулому році, накрила епідемія травм. Вже перебувають на лікуванні Корі Перрі, Райан Кеслер, Патріу Івз і Ондржей Каші, а до них додався ще й Райан Гецлаф, який отримав травму в третьому періоді попередньої зустрічі з "Арізоною".

У матчі з "Ред Уінгз" господарі двічі відігравалися: Хампус Ліндхольм відповів на гол Тайлера Бертуцци, а Якоб Сілфверберг - на шайбу Даррена Хельма. Овертайм пройшов на зустрічних курсах з обопільними шансами на успіх, але все вирішилося в серії буллітів, де Джон Гібсон відбив всі три спроби гравців "Детройта", а єдиний результативний кидок завдав Трой Террі.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

8 жовтня.

Айлендерс – Сан-Хосе– 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 34 (Барзэл, Бейлі), 2:0 – 45 Мейфілд (Сизикас), 3:0 – 53 Мартін (Комарів, Філппула), 4:0 – 59 Сизикас (Бойчак)

Воротарі: Ленер 35/35 – М. Джонс 26/29

Бостон – Оттава– 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Шайби: 1:0 – 1 Бержерон (Макевой, Пастрняк), 2:0 – 17 Бержерон (Пастрняк, Маршанд), 2:1 – 22 Дзингел (Сміт, Стоун), 3:1 – 27 Вагнер (Курали, Макевой), 3:2 – 32 Дзингел (Шабо, Демело), 4:2 – 44 Бержерон (Макевой, Маршанд), 5:2 – 56 Пастрняк (Хара, Бержерон), 5:3 – 57 Райан (Тірні, Демело), 6:3 – 58 Пастрняк (Маршанд)

Воротарі: Раск 28/31 – Кондон 24/29

Баффало – Вегас– 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 14 Айкел (Окпосо, Ристолайнен), 2:0 – 24 Айкел (Ширина, Райнхарт), 2:1 – 27 Хаула (Маршессо, Карлссон), 3:1 – 28 Сканделла (Берглунд, Окпосо), 4:1 – 29 Поминвилл (Гиргенсонс, Родрігес), 4:2 – 50 Маршессо (Карлссон)

Воротарі: Хаттон 35/37 – Флері 13/17

Анахайм – Детройт– 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 11 Бертуцци (Нільсен, Расмуссен), 1:1 – 30 Ліндхольм (Шервуд, Кольяно), 1:2 – 34 Хелм (Ховард, ДеКайзер), 2:2 – 48 Сильверберг (Комтуа, Хенрік)