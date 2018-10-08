Торонто в овертаймі обіграв Чикаго, Кароліна зломила Рейнджерс в НХЛ

"Лос-Анджелес Кінгз" перемогли "Детройт".

У ніч на 8 жовтня в регулярному чемпіонаті північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ) відбулося три матчі. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

«Кароліна Харрікейнз» на домашньому льоду здобула перемогу над «Нью-Йорк Рейнджерс» з рахунком 8:5. Вирішальним у матчі став третій період, в якому господарям вдалося закинути 4 шайби.

«Чикаго Блекхоукс» приймав «Торонто Мейпл Ліфс» і програв в овертаймі – 6:7 ОТ (2:2, 1:2, 3:2, 0:1). У складі переможців хет-трик оформив Джон Таварес, а Остон Меттьюс забив два голи і зробив дві результативні передачі.

«Лос-Анджелес Кінгз» у домашньому матчі здобув перемогу над «Детройт Ред Уінгз» - 4:2. У складі переможців дубль зробив Алекса Іаффало.

Кароліна Харрікейнз – Нью-Йорк Рейнджерс– 8:5 (2:2, 2:2, 4:1)

0:1 – 1 Весі (Фаст, Гейс) – 00:49 0:2 – 6 Крайдер (Наместніков, Хауден) – 09:02 1:2 – 9 Фогеле (Нечас, Вільямс) – 09:07 2:2 – 14 Мартинук (Дж.Стаал, Вільямс) – 14:14 2:3 – 22 Весі (Хітіл, Шей) – 22:48 3:3 – 29 Дж.Стаал (Слевін, Фогеле) – 29:25 3:4 – 31 Бучневич (Гейс, Деанджело) – 31:41 (5х4) 4:4 – 39 Ферланд (Фолк) – 39:29 4:5 – 44 Крайдер (Деанджело, Фаст) – 44:26 5:5 – 45 Валльмарк (Свєчніков, Мартинук) – 45:01 6:5 – 50 Свєчніков (де Хаан, Фолк) – 50:44 7:5 – 51 Фогеле (Дж.Стаал, Вільямс) – 51:31 8:5 – 59 Терявяйнен (Ахо, Ферланд) – 59:29 en

Чикаго Блекхоукс – Торонто Мейпл Ліфс – 6:7 ОТ (2:2, 1:2, 3:2, 0:1)

1:0 – Тейвс (Кіт, Кагун) – 09:00 2:0 – Дебринкат (Кагун, Кіт) – 12:02 2:1 – Капанен (Меттьюс) – 14:09 2:2 – Меттьюс (Капанен) – 14:43 2:3 – Таварес (Хайман, Райллі) – 23:56 3:3 – Хейден (Кіт, Йокихарью) – 25:37 3:4 – Таварес (Райллі, Марнер) – 27:37 (5х4) 4:4 – Меннінг (Куніц, Сібрук) – 42:20 4:5 – Таварес (Марнер) – 49:29 5:5 – Кейн (Шмалц, Йокихарью) – 58:36 (6х5) 5:6 – Меттьюс (Гардінер, Марло) – 58:58 6:6 – Кейн (Шмалц, Йокихарью) – 59:31 (6х5) 6:7 – Райллі (Меттьюс, Марло) – 60:19 (3х3)

Лос-Анджелес Кінгз – Детройт Ред Уінгз– 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

1:0 – 24 Копітар (Маззин, Ковальчук) – 24:21 1:1 – 28 Манта (Чоловскі, Атанасіу) – 28:45 (5х4) 2:1 – 36 ЛаДуе (Тоффолі) – 36:14 3:1 – 49 Іафалло (Ковальчук) – 49:15 3:2 – 56 Ларкін (Нюквист, Чоловскі) – 56:00 (5х4) 4:2 – 59 Іафалло (Тоффолі) 59:39 en