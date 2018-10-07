Донбас вирвав перемогу у Білого Барса в матчі УХЛ

Чемпіон України двічі поступався по ходу поєдинку.

У Дружківці відбувся заключний матч 7-го туру чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги між «Донбасом» і «Білим Барсом». Нагадаємо, раніше «Кременчук» у гостях розгромив «Крижаних Вовків», а МХК «Динамо» поступився «Дніпру».

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Перший період пройшов за перевагою «Білого Барса»: Сергій Логач відкрив рахунок у матчі, відповіддю на цю шайбу став гол у меншості форварда «Донбасу» Віктора Захарова. Однак за 17 секунд до кінця двадцятихвилинки Данило Печерських реалізував чисельну перевагу "барсів", і знову вивів свою команду вперед.

У другому періоді «Донбас» додав у швидкості і командному русі, і зміг відправити дві шайби у ворота «Білого Барса»: відзначилися Микита Новіков і Віталій Кирющенков. Третій період розпочався з шайби Віталія Кирющенкова, після чого гості "посипалися" і пропустили ще двічі від Сергія Кузьмика і Андрія Денискіна.

Нагадаємо, що наступні матчі УХЛ відбудуться 10 жовтня: в 17:00 «Крижані Вовки» приймають МХК «Динамо», а о 19:00 – «Дніпро» зіграє з «Донбасом».

«Донбас» - «Білий Барс» 6:2 (1:2; 2:0; 3:0)

Шайби: 0:1 Логач (Качан, Ядловський), 07:58. 1:1 Захаров (Лялька - менш.), 19:17. 1:2 Печерських (Таран, Гребеник - подвійна біл.), 19:43. 2:2 Новіков, 31:13. 3:2 Кирющенков (Коренчук, Кузьмик), 33:11. 4:2 Кирющенков (Лялька, Гончаров - більш.), 46:57. 5:2 Кузьмик (Кирющенков), 50:55. 6:2 Денискін (Лялька), 51:06.