Лос-Анджелес програв Сан-Хосе в першому матчі в сезоні НХЛ

Гра завершилася в овертаймі з рахунком 2:3.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Лос-Анджелеса" провів перший матч у новому сезоні і поступився в ньому "Сан-Хосе".

"Шаркс" грали краще, виглядали більш цілісно і перекидали суперника з рахунком 33-21. Якщо б не 30 сейвів Джонатана Куіка, все могло бути набагато гірше, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Сан-Хосе" повів з рахунком 2:0 на 14-й хвилині першого періоду за рахунок голів Тімо Майєра і Евандера Кейна. "Кінгз" вирівняли ситуацію завдяки шайбам Анже Копітара і Тайлера Тоффолі. В овертаймі "Кінгз" проґавили атаку по краю, внаслідок якої Кевін Лабанк з передач Логана Кутюр і Еріка Карлссона приніс "Шаркс" два очки. Для Карлссона, який провів на льоду 29 хвилин, очко стало першим після обміну з "Оттави".

Дуже погано у "Лос-Анджелеса" діяло більшість - жодного реалізованого шансу з п'яти при шести кидках. Втім, "Шаркс" у цьому компоненті теж не блищали - один кидок за шість хвилин гри "п'ять на чотири".

Нападник "Шаркс" Джо Торнтон, перед початком сезону сбривший бороду, провів 1495-й матч у кар'єрі і зрівнявся за цим показником на 20-му місці в історії ліги з Філом Хаусли.

Національна хокейна ліга (НХЛ).

Регулярний чемпіонат 2018/19.

5 жовтня Коламбус

Блю Джекетс – Кароліна Харрікейнз– 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

0:1 – Мартинук (Свєчніков) – 01:43 1:1 – Дубінські (Савар) – 12:58 1:2 – Ахо (Ферланд, Терявяйнен) – 26:33 1:3 – Ферланд (Агв) – 45:30

Воротарі: Бобровський – Макэлини

Кидки: 32 (13-10-9) – 15-8-12)

Штраф: 2 (0-0-2) – 6 (0-4-2)

Лос-Анджелес Кінгз – Сан-Хосе Шаркс – 2:3 ВІД (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Майєр (Торнтон, Влэшик) – 09:42 0:2 – Кейн (Донський, Суомела) – 13:48 1:2 – Копітар (Форборт, Иафалло) – 17:15 2:2 – Тоффолі (Pearson) – 20:37 2:3 – Лабанк (Кутюр) – 62:54 (3х3)

Воротарі: Куік - Джонс

Кидки: 21 (8-8-5-0) – 33 (9-12-10-2)

Штраф: 6 (0-2-4-0) – 10 (2-6-2-0)