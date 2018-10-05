У матчі "Піттсбурга" і "Вашингтона" в НХЛ було забито 13 голів

Гра завершилася перемогою Пінгвінз в овертаймі з рахунком 7:6.

У ніч на п'ятницю "Піттсбург" у фантастичному матчі обіграв "Вашингтон" у другий день нового сезону в Національній хокейній лізі.

Давні суперники видали приголомшливий спектакль, який закінчився голом Кріса Летанга в овертаймі, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

"Вашингтон" тричі вів у рахунку (2:1, 3:2 і 4:3) і двічі програвав (0:1 і 4:6), в третьому періоді забив два голи за 21 секунду, зрівнявши рахунок (6:6), але порушення Євгенія Кузнєцова на Сідні Кросбі в овертаймі стало для чинного володаря Кубка Стенлі фатальним.

"Гарний початок, особливо в світлі того, як сумно завершився минулий сезон", - сказав Летанг.

Від початку до кінця матч відіграли Брейден Холтбі (34 сейва) і Метт Мюррей (30). "Піттсбург" реалізував два шанси при чисельній перевазі з шести, а "Кепіталз" не скористалися жодним з двох вилучень.

4 жовтня

Баффало — Бостон 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Піттсбург — Вашингтон 7:6 ОТ (2:3, 3:1, 1:2, 1:0)

Кароліна — Нью-Йорк Айлендерс 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Нью-Йорк Рейнджерс — Нешвілл 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Оттава — Чикаго 3:4 ОТ (3:2, 0:0, 0:1, 0:1)

Детройт — Коламбус 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Сент-Луїс — Вінніпег 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Даллас — Арізона 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Колорадо — Міннесота 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Вегас — Філадельфія 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)